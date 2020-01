Bouchez veut une Belgique leader de la voiture autonome

Non, il en va là d’un objectif de fond qui "allie mobilité, environnement et qualité de vie", selon le libéral, qui en avait déjà fait un thème lors de sa campagne à la présidence du MR. Un créneau porteur aujourd’hui certes, mais aussi et surtout différenciateur pour un parti qui en a bien besoin à l’heure où Ecolo, par exemple, vient de plus en plus marcher sur ses terres électorales. En fait, c’est clair, "si on n’arrive pas à élargir (le débat, NDLR) sur de nouvelles thématiques, avec de nouveaux ambassadeurs, on produira les mêmes effets", nous confiait encore récemment Georges-Louis Bouchez.