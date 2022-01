Bruxelles attend l'aide du Fédéral pour le projet "territoire zéro chômeur"

Une nouvelle étude a identifié 13 secteurs d'activité porteurs pour la mise en place d'un projet de "territoires zéro chômeur". Le politique doit maintenant avancer.

Après que la faisabilité juridique et financière du concept de "territoires zéro chômeur" ait été analysée au travers d'une étude réalisée par la KULeuven pour Actiris, une nouvelle étude, venant de cinq organismes dont le Cesep et la Fédération des services sociaux, a identifié 13 types d'activités économiques jugées pertinentes pour la mise en place du projet.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs se sont basés sur le territoire de la Région bruxelloise. Les 13 secteurs ou activités comportent tous un impact socio-écologique fort. "Ces territoires zéro chômeur ne sont pas une simple aide à l'emploi. Ce défi y croise les défis environnementaux et climatiques", pointe l'étude. À titre d'exemple, on parle d'agence de résilience climatique (axée sur la récupération des eaux, la peinture réflective, la végétalisation), de services de taxis sociaux, de conciergerie de quartier (permettant de rendre des petits services comme l'arrosage des plantes, le relai-colis, le montage/démontage de meubles,…), de gestion des déchets verts et compostage, d'agriculture urbaine, d'ateliers informatiques,…

Risques financiers à maîtriser

"Pour que ce type de projet réussisse, dit Julien Charles, l'un des auteurs de l'étude, sociologue à l'UCLouvain, il faut qu'il soit ambitieux. Les effets positifs se font sentir après trois ou quatre ans, il faut donc pouvoir assurer un financement sur le long terme." Compte tenu des exemples existants en France, le chercheur précise aussi qu'il vaut mieux privilégier le développement d'entreprises de taille critique suffisante, au moins entre 75 et 150 travailleurs, pour des raisons à la fois économiques et sociales (pour assumer par exemple une formation minimum des travailleurs parfois nécessaire).

La viabilité financière de ce genre d'initiative fait partie des écueils qui seront plus difficiles à surmonter. "Les risques en termes de manque de trésorerie et de financement sont importants, il faudra établir un juste équilibre entre les financements publics constants et les soutiens financiers ponctuels", dit l'étude.

Une aide attendue du Fédéral

La Région bruxelloise dispose en effet de moyens limités, et préfère les consacrer à des mécanismes moins coûteux et plus porteurs en termes de nombre de chômeurs aidés. "Ici, on parle d'un soutien public de 40.000 euros par emploi, par an, alors que la prime Activa représente 15.000 euros sur deux ans et demi, et les systèmes de mise au travail par l'économie sociale, 33.000 euros par an par emploi", explique le ministre bruxellois de l'Économie et de l'Emploi, Bernard Clerfayt.

Ces questions de financement avaient d'ailleurs déjà été abordées dans l'étude réalisée par la KULeuven, aboutissant à la conclusion que ce type de projet ne pourrait se mettre en place qu'avec un cofinancement venant du Fédéral, ce dernier étant le principal bénéficiaire sur le plan budgétaire, d'un projet de remise à l'emploi des chômeurs, étant donné que c'est l'Onem qui paie les allocations. "Nous sommes allés frapper à sa porte, dit Clerfayt, et j'attends impatiemment que l'État fédéral nous aide à mettre ce projet en place. C'est un pur transfert de budget et y participer ne lui coûterait rien. Seule, explique-t-il, la Région bruxelloise ne peut s'y embarquer."

Le ministre explique que les discussions sont en cours avec le Fédéral. Chez le ministre Pierre-Yves Dermagne, on confirme l'intérêt porté au dossier, et on dit attendre pour le printemps une feuille de route de la Région bruxelloise.

65 millions d'euros Le chiffre d'affaires généré par les entreprises inscrites dans les projets "territoires zéro chomeur" pourrait atteindre 65 millions la cinquième année.

À Bruxelles, si un tel projet devait s'implémenter, il pourrait aider à sortir du chômage de longue durée au moins 2.400 personnes actuellement très éloignées de l'emploi et générer un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros pour la cinquième année. "La partie visible de l'iceberg des emplois utiles qui pourraient être générés", dit Actiris.

En attendant, la Flandre, elle, a déjà lancé le même type d'initiative dans quatre de ses communes et la Région wallonne a décidé d'y consacrer 27,7 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, et elle espère un complément du Fonds social européen.