Budget: la "provision Corona" se vide

Le gros morceau (près d’un milliard) va aux mesures de santé publique, en particulier l’achat de matériel médical pour 479 millions et le testing pour 119 millions. Un autre gros bloc de dépenses va au SPF Finance, où se retrouvent les soutiens à Brussels Airlines et à AviaPartner, respectivement 290 et 25 millions (deux opérations menées via la SFPI).