C'est la guerre au sommet du Service fédéral des pensions

"Répond aux attentes"

Logiquement, la patronne du SFP a sollicité une instance de recours. Le comité restreint regroupe quatre ministres fédéraux désignés par le Conseil des ministres et quatre représentants des partenaires sociaux. On y retrouve le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens mais également trois ministres MR: le vice-Premier David Clarinval, Marie-Christine Marghem, ministre de l’Énergie et François Bellot, ministre de la Mobilité. Ce groupe des 8 "émet à l’unanimité l’avis de ne pas maintenir la mention "à développer" et d’attribuer la mention "répond aux attentes" à Madame Scaillet", peut-on lire dans son avis du 4 février.