Casse-tête politique en vue sur la norme salariale

Echanges musclés en perspective

Les partis de l'exécutif sont-ils prêts à rouvrir le débat? Au MR, ce n'est visiblement pas le cas. "Je voudrais qu'on m'explique pourquoi on devrait sortir du cadre de l'accord que nous avions en gouvernement. Le PS avait pris un engagement", lance le président des libéraux, Georges-Louis Bouchez. Pour lui, il n'est clairement pas question de "refaire un match" qui a déjà été joué par les patrons et les syndicats. "Pendant longtemps, on nous a dit que c'était à cause de Charles Michel qu'il n'y avait plus de concertation sociale. Aujourd'hui, je vois que ça ne va manifestement pas mieux. À un moment, il faut veiller au signal que l'on envoie, le gouvernement ne doit pas être la cour d'appel de la concertation sociale", poursuit-il.