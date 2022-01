Catherine Fonck (cdH): "Si les autorités jouent l’immunité collective, qu'elles le disent!"

Sur le covid, Catherine Fonck estime qu’on a sans doute trop "lâché le frein à main". Et sur la politique, qu’il faut se poser la question de rapprochements entre partis.

C’est à distance et par Whatsapp, que nous interrogeons Catherine Fonck, députée fédérale et chef de groupe cdH à la Chambre, mais aussi médecin, qui est au taquet depuis le début de la crise sanitaire, à la Chambre comme sur les réseaux sociaux. Elle est en quarantaine suite à un contact à risque.

"Les pays qui ont les meilleurs résultats ont procédé à des confinements beaucoup plus précoces, plus intensifs mais aussi beaucoup plus courts." Catherine Fonck Chef de groupe cdH à la Chambre

Avant de parler des décisions de la CIM Santé et du Codeco de cette semaine, on prend un peu de recul. Finalement, est-ce que la Belgique ne s’en tire pas trop mal en matière de covid, avec un bon taux de vaccination? "La Belgique est aux alentours de la dixième place parmi les pays européens en matière de vaccination, même si au niveau du booster, il reste encore pas mal de chemin, répond Catherine Fonck. Mais les comparaisons internationales se font souvent sur la mortalité liée au Covid et sur les impacts économiques. Et une série de pays ont eu une mortalité nettement moindre que la Belgique, mais aussi beaucoup moins d’impacts économiques."

Cela montre que mieux on gère la santé, quitte à passer par des confinements, mieux l’économie se porte, estime Catherine Fonck. "Ceux qui ont les meilleurs résultats en matière de santé mais aussi d’économie sont ceux qui ont procédé à des confinements beaucoup plus précoces, plus intensifs mais aussi beaucoup plus courts", souligne-t-elle.

L’institutionnel, "killing factor"

On aborde la place donnée aux généralistes dans la campagne de vaccination en Belgique. "Ils ont été longtemps mis de côté, pour des raisons que je ne m’explique pas, si ce n’est peut-être que Frank Vandenbroucke préférait faire payer les Communautés plutôt que le Fédéral." L’occasion pour elle de souligner le "killing factor" qu’est la structure institutionnelle belge, pour reprendre une expression de la virologue Erika Vlieghe. "Cela provoque des tensions entre niveaux de pouvoir, qui sont à l’origine d’une inefficacité majeure dans la gestion de la crise."

Pour revenir au médecin traitant, elle souligne qu’il est sans doute le mieux à même de passer 15 à 20 minutes avec ceux qui ont des doutes, pour les rassurer et les convaincre. "D’ailleurs, mon hypothèse, c’est que si le taux de vaccination est nettement moindre à Bruxelles, c’est notamment parce que le nombre de citoyens qui ont un médecin généraliste attitré est beaucoup plus faible."

Si Catherine Fonck défend une vaccination maximale, elle est prudente vis-à-vis de l’obligation. "Quelle est la faisabilité d’une telle obligation? Des sanctions financières, ça n’augmente pas le taux de vaccination. Le refus de soins aux non-vaccinés, c’est indéfendable éthiquement. On ne va pas non plus envoyer la police et faire des vaccinations forcées." Elle prône plutôt une démarche proactive et individuelle vers ceux qui ont des doutes, via le médecin généraliste ou des soignants bénévoles. "Un débat va s’ouvrir à la Chambre. Jusqu’à présent, on n’a pas été au bout de la logique. On a 1 à 2% d’antivax, mais on a surtout un gros paquet de gens qui se posent des questions et qui n’ont aujourd’hui trouvé comme réponse que les gourous sur les réseaux sociaux."

"Même si 100% de la population était vaccinée, on ne serait sans doute pas sortis de l’épidémie."

Pas une arme absolue

Elle n’est toutefois pas opposée au pass vaccinal, qui pousse les gens à franchir le cap. "Le pass rend faisable l’obligation, en laissant tout de même un certain choix à ceux qui ne veulent vraiment pas du vaccin", observe-t-elle. Mais, avertit-elle, si les bénéfices du vaccin sont indéniables, ce n’est pas une arme absolue. "Je crains que même si 100% de la population était vaccinée, on ne serait pas sortis de l’épidémie. Il faut être honnête." C’est pourquoi elle plaide pour d’autres outils, dont la ventilation – on va y revenir.

"On a besoin d’un vrai virage dans la gestion de crise. Il y a une perte de crédibilité et de confiance qui est dramatique."

Avant cela, on aborde le Codeco de cette semaine. "En gros, il n’a rien décidé : c’était un Codeco de communication, pour tenter de mettre fin à la cacophonie de ces derniers mois et la faillite d’une méthode, avec des avant Codeco où de faux espoirs étaient lancés, des pendant Codeco où les décisions semblaient résulter d’un grand marchandage politique plutôt que d’une démarche scientifique et des après Codeco où les mesures négatives étaient toujours attribuées aux autres", schématise Catherine Fonck. "Si le Codeco de cette semaine est le début d’un sursaut, j’en serai la première ravie, parce qu’on a besoin d’un vrai virage dans la gestion de crise. Il y a une perte de crédibilité et de confiance qui est dramatique, alors que plus que jamais, on a besoin d’être forts et efficaces contre l’Omicron."

Le Lotto avec les personnes fragiles

Ne pas resserrer les mesures, malgré la cinquième vague, n’est-ce pas un pari risqué? Catherine Fonck répond en pointant l’annonce par les ministres de la Santé, cette semaine, que les vaccinés qui avaient eu un contact à risque ne devaient plus faire ni quarantaine, ni test PCR. "Pourquoi? Est-ce parce que le testing et surtout le tracing sont débordés? Parce qu’on veut faire des économies de bout de chandelle, alors que le testing et le tracing, c’est la base de la base dans la gestion d’une épidémie ? Ou parce que les autorités ont décidé, sans le dire, de laisser circuler massivement le virus en espérant atteindre une immunité collective? Il faut le dire alors! Parce qu’en lâchant le frein à main, on risque d’exposer les personnes fragiles. On joue un peu au Lotto avec elles. Des personnes fragiles et des proches de personnes fragiles, on en rencontre tous les jours. Croire qu’elles vont pouvoir s’isoler, cela ne correspond pas à la réalité." Elle souligne d’ailleurs que le virologue Steven Van Gucht, qui participait à la conférence de presse post-Codeco, a été très prudent, recommandant aux vaccinés qui avaient eu un contact à risque de télétravailler, de ne pas aller au restaurant ou dans une maison de repos, et de mettre un masque.

Catherine Fonck pense-t-elle vraiment que les autorités belges ont fait le choix de l’immunité collective ? "Je ne sais pas, mais si c’est le cas, il y a quand même certaines interrogations au niveau scientifique. On nous parle d’un pic possible à 125.000 infections par jour. Prenons 100.000 : si on compte 1% d’hospitalisations, cela fait 1.000 hospitalisations par jour. On a 100 hôpitaux généraux en Belgique: ça veut dire qu’en une semaine, vous aurez 60 admissions covid par hôpital. C’est deux unités entières de médecine interne! Cela me semble difficilement tenable."

Capteurs de CO2 et purificateurs

Elle plaide pour davantage de prudence, en utilisant un maximum d’armes et en déployant la ventilation, "notamment dans les écoles, où c’est un enjeu majeur. Malheureusement, pas grand-chose n’a été fait pour la rendre opérationnelle. La ministre de l’enseignement a dit aux écoles de se débrouiller… Pour moi, il faut des commandes massives de capteurs CO2 et de purificateurs d’air. Ça coûte beaucoup moins cher que de ne pas en installer! Et il faut des protocoles de ventilation efficaces et validés dans tous les lieux publics, en sortant d’une logique sectorielle, pour permettre une vie quasi normale".

Avant de refermer le chapitre des soins de santé, Catherine Fonck aborde deux thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur. Celle de la situation des soignants d’abord. "Il y a vraiment une rupture de confiance entre les soignants et le ministre Vandenbroucke, et il est crucial qu’on puisse restaurer cette confiance. Vandenbroucke nous dit qu’il y a le fonds blouses blanches et l’accord social, mais il y a une telle pénurie d’infirmiers que les hôpitaux sont en difficulté majeure pour en engager. Il y a 20.000 infirmiers qui sont actifs dans d’autres domaines, qu’on pourrait remobiliser avec un vrai plan d’attractivité, en travaillant sur les normes d’encadrement, la reconnaissance de la pénibilité ou des spécialisations hors soins intensifs." La question du numerus clausus, ensuite. "On a un vrai souci avec ce deuxième verrou que le Fédéral prévoit de mettre à la fin des études. C’est un non-sens absolu. J’ai déposé un certain nombre d’amendements pour y remédier."

"Nous avons été plus raisonnables dans la communication que les partis qui sont au gouvernement."

Opposition et participopposition

On demande à Catherine Fonck ce qu’elle pense des attaques régulières de présidents de partis comme Paul Magnette ou Georges-Louis Bouchez à l’égard du gouvernement. "C’est la débandade. Sur le covid mais aussi sur d’autres sujets, nous avons été plus raisonnables dans la communication que les partis qui sont au gouvernement", répond-elle. Voilà qui ne facilite pas la tâche du cdH, affaibli, et pour qui il n’est pas facile d’exister comme opposition francophone, observe-t-on. "Personnellement, je ne me vois pas faire de la politique autrement qu’en ayant une posture responsable, répond la chef de groupe. Tenir un discours sexy, irréel et populiste, cela ne m’intéresse pas."

On lui demande si le cdH était vraiment en embuscade pour monter dans l’exécutif wallon lors de la crise sur le décret Crucke. "Je n’en sais rien. Je n’ai absolument pas été associée à une réflexion dans ce sens", répond-elle.

"L’éclatement du paysage politique est source de faiblesse. Il faut se poser la question de rapprochements."