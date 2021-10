Ce qu'il y a dans le milliard d'investissements fédéraux

Un plan pluriannuel a été arrêté par la Vivaldi. La part belle au rail, à la rénovation énergétique des bâtiments et à la digitalisation.

Finalement, le gouvernement fédéral n'ira pas au-delà du milliard d'euros supplémentaire d'investissements publics sur trois ans, a confirmé le cabinet de Thomas Dermine ce mardi matin au terme d'une nuit de négociation au sein de la Vivaldi. Ce montant, conforme aux objectifs de la majorité, s'ajoute aux 1,25 milliard d’euros de projets fédéraux fixés dans le Plan de relance subsidié par l'Europe et aux 328 millions d’euros d’investissements dégagés en complément en avril dernier, précise le socialiste.

Une communication précise sur la ventilation de ce fameux milliard est programmée ce vendredi. Mais on peut déjà confirmer qu'un quart de cette nouvelle manne ira au rail. Sur ces 250 millions, 181 millions vont au développement du transport de marchandises , le reste servant à renforcer l'offre sur l'axe Bruxelles-Luxembourg (42 millions) et améliorer l'accessibilité des gares (27 millions).

26 millions pour l'hydrogène

La digitalisation est également centrale dans ce plan d'investissements. À ce niveau, la police bénéficiera d'une enveloppe de 79 millions, l'Inasti, de 5 millions et les douanes, de 40 millions d'euros. La santé, la défense et les Affaires étrangères reçoivent respectivement 64, 73 et 18 millions d'euros pour leur cybersécurité.