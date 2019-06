Ce que le week-end nous apprend en termes de futures coalitions

Le cdH se fait désirer en Wallonie. La reconduction de l'Olivier pourrait bien capoter. Il faudrait que le MR et le PS trouvent un terrain d'entente, alors. Compliqué? Sûrement pas autant que ce qui attend les négociateurs fédéraux cette semaine!

Après le congé de l'Ascension, les lourds travaux politiques reprennent. Les consultations pour les futurs gouvernements sont bien lancées à tous les niveaux de pouvoir une semaine après le scrutin. Et on y voit même un peu plus clair. Enfin, pas partout...

Petit rappel (pour ceux qui étaient bien déconnectés, en vacances...): jeudi en fin de journée, le roi Philippe avait désigné Didier Reynders et Johan Vande Lanotte comme informateurs. Leur mission: identifier les défis à relever par la Belgique, les possibilités et les conditions nécessaires pour former un gouvernement fédéral. Depuis lors, rien n'a filtré.

Un premier rapport doit être rendu le 6 juin, c'est-à-dire ce jeudi. La mission des deux informateurs apparaît difficile. En effet, le Roi n'aurait pu trouver "le plus petit dénominateur commun" parmi toutes les personnalités qui se sont succédées en audiences royales depuis les élections, comme nous l'expliquait la semaine dernière le politologue Pascal Delwit. Les deux briscards de la politique belge consultent mais on ne connaît pas leur agenda. Ils ne reçoivent pas leurs interlocuteurs dans un lieu connu.

En outre, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte doivent, dans le cadre de leur mission, garder le contact "avec les responsables des négociations dans les Régions et Communautés". En Flandre, le responsable de ces discussions est Bart De Wever. En Wallonie, il s'agit D'Elio Di Rupo et Paul Magnette. En région bruxelloise, le tandem Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort est aux commandes.

Justement, où en est-on à ces niveaux de pouvoir?

Le cdH passe l'oral pour la Wallonie mais...

Côté wallon, Di Rupo et Magnette ont entamé leurs consultations mercredi en recevant successivement, au Parlement wallon, Charles Michel et Willy Borsus pour le MR et Jean-Marc Nollet et Stéphane Hazée pour Ecolo. Ils reprennent ce travail préparatoire ce lundi avec le cdH (Maxime Prévot, Alda Greoli et le vice-président wallon du parti, Jean-Paul Bastin). Ensuite ils discuteront avec le PTB (le président Peter Mertens et le député Raoul Hedebouw).

À suivre tout particulièrement, cet oral du cdH. En effet, on voyait bien les humanistes embarquer dans un attelage routiné rouge, vert et orange. Mais ce qui avait l'air facile ne se fera peut-être pas, au final: la députée Catherine Fonck a laissé entendre (sur RTL-TVi) que son parti pourrait préférer l'opposition au vu de ses piètres résultats électoraux. L'Olivier (PS-Ecolo-cdH) serait donc bel et bien mort. Pour laisser pousser quoi? Un gouvernement MR-PS, éventuellement associé à Ecolo, pourrait sortir de terre. Mais le député PTB Raoul Hedebouw a aussi plaidé (sur RTL) pour une coalition PS-Ecolo-PTB, voyant de possibles convergences sur la gratuité des transports publics et en matière de logement public.

À Bruxelles, on copie les Wallons?

A Bruxelles, le ministre-président sortant Rudi Vervoort et la présidente de la Fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx ont rencontré Ecolo et le MR mercredi dernier. Ils voient ce lundi DéFI et le PTB, et le cdH ce mardi. Si un axe MR-PS se dégage en Wallonie, il pourrait être copié à Bruxelles et à la Fédération. Côté néerlandophone, ont est déjà un pas plus loin puisque Groen, Open Vld et one.brussels ont entamé des négociations.

Bart De Wever revoit le Vlaams Belang

En Flandre, Bart De Wever reçoit pour la seconde fois le Vlaams Belang, en milieu de semaine, et il a demandé à l'extrême droite flamande de lui amener des propositions concrètes. Le président de la N-VA devrait recevoir de la sorte pour une deuxième entrevue les autres partis aussi. Pour rappel, la N-VA et Vlaams Belang ne disposent pas à eux deux d'une majorité (58 sièges sur 124), et de nombreuses voix s'élèvent en Flandre pour dire "jamais avec le Belang". La coalition la plus évidente serait la reconduction de la majorité sortante, qui disposerait de 70 sièges: N-VA, CD&V et Open Vld.

Le gouvernement germanophone est connu