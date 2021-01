Ce qui compte, c’est le plan, pas les chiffres

Avec le Premier ministre Alexander De Croo, il a annoncé un accord sur la répartition des 5,9 milliards d’euros prévus par la Commission européenne pour le plan de relance belge. Les chefs de gouvernements fédéral et fédérés l’ont négociée entre eux et sont tombés d’accord sur qui prend quelle part du gâteau.

À peine les chiffres étaient-ils connus que les premières critiques tombaient. Elles portent en particulier sur les moyens dévolus à la Région bruxelloise , qui n’aurait droit qu’à "des miettes" selon le MR bruxellois. On n’est pas beaucoup plus enthousiaste côté écologiste, où l’on demande des explications.

"En Belgique, on se concentre trop souvent sur les montants et pas assez sur les projets", nous disait encore Thomas Dermine. Que Bruxelles ou Namur aient droit, selon certains, à 25 millions en plus ou en moins, fondamentalement c’est négligeable. La pertinence des projets retenus, la qualité de leur mise en œuvre, la cohérence du tout: voilà ce qui compte dans un plan de relance. Les mots le disent. Avec un plan de relance, on regarde vers futur, pas vers le passé.