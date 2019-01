"Cela fait longtemps que je travaille sur la question de l’Etat de droit en Europe" (Reynders)

A quoi sert le Conseil de l’Europe?

Du non-respect de la démocratie locale dans les communes à facilité à la détention de mineurs dans les centres fermés en passant par la qualité de la lutte anti-corruption: le Conseil de l’Europe produit régulièrement des avis détaillés sur la qualité de l’État de droit en Belgique et ailleurs.

Mais avant de dire ce qu’il est, il faut souligner ce qu’il n’est pas, tant il est fréquemment pris pour d’autres. Il n’est ni le Conseil européen (les chefs d’État et de gouvernement de l’UE); ni le Conseil de l’Union européenne (les ministres de l’UE). Et bien que son drapeau bleu soit identique à celui de l’Union, il ne s’agit pas d’une institution de l’UE.

Basé à Strasbourg, le Conseil de l’Europe compte 47 membres, dont la Russie et la Turquie et se présente comme la principale organisation de défense des droits de l’homme du continent. Fondé en 1949 – avant l’Union européenne donc –, il a pour mandat d’œuvrer en faveur de la protection de l’État de droit et des droits de l’homme.

Il a notamment joué un rôle moteur dans la lutte pour l’abolition de la peine de mort en Europe. Chacun de ses États membres accepte de se soumettre à des contrôles indépendants sur ces thématiques.