Cellule fédérale à la reconstruction: initiative salutaire ou coup de com?

Le dossier est sensible politiquement, très sensible même. Avec 42 personnes ayant perdu la vie et des dégâts matériels immenses, la Belgique connaît un drame d'ampleur nationale . Vu notre structure étatique complexe, la Région wallonne, que les inondations ont frappée de plein fouet, est évidemment en première ligne (aux côtés des provinces et des communes) dans la gestion de cette crise, mais le Fédéral ne pouvait décemment pas se permettre de rester au balcon .

Renforcer les structures provinciales

Et il ne l'a pas fait, assure Annelies Verlinden dans un communiqué. Après la phase fédérale de gestion de crise du 15 au 26 juillet, du soutien a encore été apporté via la police fédérale, la protection civile, la Défense, le hub logistique national et les zones de secours, affirme-t-elle. À l'en croire, la complexité et l'ampleur de la catastrophe font désormais "que les structures provinciales habituelles de gestion de crise doivent être davantage renforcées afin d'organiser l'aide de la manière la plus efficace possible", d'où la création de cette "cellule d'appui".