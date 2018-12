"Ce gouvernement n'ira pas à Marrakech!", insiste la N-VA

David Clarinval (MR) demande donc une reprise des travaux de la Commission vers 12h histoire de trouver une proposition "plus ou moins commune". Dans le camp de l'opposition, on n'est pas contre - on comprend que la situation puisse être "difficile". Mais on s'interroge tout de même: puisque le Premier ministre, affaibli, s'en remettait hier soir à la Chambre, pourquoi n'écoute-t-on pas tout de suite ce qu'elle a à dire? Sachant qu'il ne fait aucun doute qu'une majorité se dégagerait en faveur du soutien au pacte onusien.