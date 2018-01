Chahut organisé des… enseignants

Dans les coulisses de la rédaction.

On sait que le Pacte d’excellence crispe, énerve autant qu’il réjouit. Mais parfois, l’énervement mène aux débordements… Samedi dernier, lors de la "Journée de consensus" organisée pour débattre des scénarios de grille-horaire pour le tronc commun, l’ASBL 1pact — résolument anti-Pacte – s’est invitée aux tables des participants, un panel de 150 parents et enseignants, en contournant le processus officiel d’inscription prévu via le site anousdejouer.be.

Forts d’un document issu de l’IFC (Institut de formation continue), les quelques membres de l’ASBL, des enseignants, ont finalement été admis. Marie-Martine Schyns, présente lors de l’accueil, a voulu faire preuve de bonne volonté en demandant à l’organisateur qu’il les intègre dans les groupes. Mal lui en a pris manifestement. Car plutôt que de débattre sur les propositions, ils ont lancé une véritable opération de sabotage des débats, tentant de mettre à l’agenda d’autres points et essayant d’imposer leur méthode de travail aux autres participants. À tel point que le coordinateur d’Atanor, la société chargée d’accompagner les débats, a dû intervenir, rappelant à tous qu’ils avaient le droit de s’exprimer "sans pression".

Les membres de 1pact ont fait circuler une pétition anti-Pacte, et ont placé sur les tables une feuille d’évaluation sur laquelle les participants devaient répondre à diverses questions, donc celle de leur position (favorable ou pas) sur l’allongement du tronc commun. "Le but de tels débats est évidemment d’opposer les points de vue, mais le problème, c’est que cette poignée de personnes n’avaient pour seul objectif que de casser le processus, sans jamais faire de proposition constructive", dit un participant. Une manœuvre tellement agressive, d’après les divers témoignages qui nous sont revenus, qu’elle a choqué plus d’un enseignant, y compris l’un ou l’autre membre de l’ASBL qui auraient décidé de la quitter.