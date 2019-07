Chaque Flamand verse 985 euros en faveur des Wallons et des Bruxellois

Une nouvelle étude menée par Eric Dor chiffre à 6,4 milliards d’euros le flux de solidarité interpersonnelle de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles en 2017.

En plein pataquès politique avec des négociations qui patinent à tous les étages et un paysage politique plus que jamais morcelé depuis les élections du 26 mai, cette nouvelle étude sur les flux de solidarité interpersonnelle entre les différentes Régions de Belgique menée par Eric Dor, directeur des Études Économiques à l’IESEG School of Management de Paris et Lille, ne va évidemment pas adoucir le climat.

985 euros par Flamand

Sans surprise, et c’est forcément ce qui irrite certains cadors de la politique en Flandre, l’étude montre une nouvelle fois que les transferts se font globalement du nord vers le sud même si le Brabant wallon est aussi un contributeur net. "En moyenne, les habitants de Flandre sont contributeurs nets, à raison de 985 euros par personne et par an, en faveur des autres régions du pays. Les Régions bénéficiaires sont la Wallonie et Bruxelles, avec des gains de 1.472 euros et 918 euros par personne et par an, respectivement", rapporte l’étude.

Le socle de la solidarité

Mais avant de plonger plus en détail dans ces flux, il est important de rappeler les grands principes qui se cachent derrière ces chiffres. Il ne faut pas l’oublier, à côté de la lecture politique qu’en donnent certains, ces mouvements reflètent avant tout des transferts entre régions riches et pauvres en Belgique. C’est le principe de solidarité!

Comment? Chaque ménage contribue à la production de richesse (valeur ajoutée) du pays à travers ses revenus primaires, issus notamment du travail. Ces revenus sont soumis à l’impôt et au versement de cotisations sociales dont les recettes sont mises dans un pot commun utilisé par l’état pour verser les allocations sociales, octroyer des prestations sociales en nature aux ménages, comme des remboursements de frais de soins de santé et médicaments, ou leur prise en charge directe sous le régime du tiers payant.

Toute cette redistribution implique donc des flux de solidarité interpersonnelle entre l’ensemble des ménages de la Belgique. "Pour chaque région, province ou arrondissement, le flux de solidarité interpersonnelle peut être calculé. C’est la différence entre le revenu disponible observé des ménages de son territoire, et ce qu’il serait si le revenu disponible total des ménages du pays était réparti entre les entités proportionnellement à leur revenu primaire", rappelle l’étude.

Voilà pour la théorie…

Le Hainaut la plus pauvre, le BW parmi les riches

De manière globale, on constate "un flux de solidarité interpersonnelle de 6,402 milliards d’euros de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, qui reçoivent respectivement 5,310 milliards d’euros et 1,092 milliard d’euros."

La ventilation par provinces et arrondissements montre cependant une exception dans le "concept" de transferts du nord vers le sud.

La ventilation par provinces et arrondissements montre cependant une exception dans le "concept" de transferts du nord vers le sud. Sans trop de surprise, les provinces dont les populations sont, en moyenne, contributrices nettes à la solidarité, sont le Brabant flamand, la Flandre orientale et la province d’Anvers. Mais le Brabant wallon est également un contributeur. "Les populations de toutes les autres provinces, et de Bruxelles, sont bénéficiaires nettes de la solidarité, en moyenne."

Du côté des provinces les plus pauvres, et qui bénéficient ainsi le plus des flux de solidarité interpersonnelle entre les territoires du pays, le Hainaut reste en tête avec 2.986 euros par personne et par an, suivi de la province de Liège, avec 1.861 euros par personne et par an. Bruxelles arrive en troisième position avec 918 euros par personne et par an. La province du Limbourg occupe la troisième place avec 850 euros par personne et par an. Du côté des provinces riches, "le Brabant flamand est proportionnellement le plus grand contributeur net, avec 3.543 euros par personne et par an de versements implicites au profit d’autres provinces, suivi du Brabant wallon avec 2.699 euros par personne et par an".

Charleroi vs Louvain

Si on se place un échelon plus bas, au niveau des arrondissements, la tendance reste forcément similaire. Louvain avec 3.705 euros par personne par an, Hal-Vilvorde avec 3.413 euros par personne par an, et le Brabant wallon avec 2.699 euros par personne par an, sont les arrondissements où la population est la meilleure contributrice nette à la solidarité interpersonnelle.

4.404 euros L’arrondissement qui bénéficie le plus de la solidarité interpersonnelle est celui de Charleroi, avec un gain de 4.404 euros par personne par an.

En bas de l’échelle, l’arrondissement qui bénéficie le plus de la solidarité interpersonnelle est celui de Charleroi, avec un gain de 4.404 euros par personne par an. Il est suivi de Mouscron (3.156 euros), Mons (2.997 euros) et Liège (2.793 euros).