"Le big data révolutionne aujourd'hui notre vie et cela va s'accentuer. Nous devons donc poursuivre la modernisation de notre économie et le marché du travail. Nous avons assoupli les règles pour les secteurs demandeurs d'emploi. Je suis devant vous, 4 ans plus tard, nous avions promis 100 euros en plus pour les bas salaires, aujourd'hui, les faits sont là, le gain total du tax shift est de 150 euros par mois pour les bas salaires. Promesse tenue", clame le Premier ministre sous les applaudissements de la majorité.