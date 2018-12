Charles Michel coincé entre le Parlement et la N-VA

Pacte migratoire de l’ONU, suite. Jeudi à la Chambre, le Premier ministre était très attendu en séance plénière où devait être votée la résolution de soutien au texte onusien qui doit encadrer, de façon non contraignante, les phénomènes de migration au niveau international. Le texte avait été adopté la veille en commission par une majorité alternative. La N-VA est le seul parti de la majorité qui s’y oppose, ce qui donne lieu à une crise politique qui dure depuis trois semaines. Le Premier ministre a annoncé se rendre à Marrakech pour communiquer à l’ONU la décision du Parlement qui approuve donc le pacte. La N-VA qui semblait acculée après ses déclarations chocs selon lesquelles elle se désolidariserait du gouvernement si ce dernier était représenté au sommet de Marrakech, demandait une clarification.

Même demande du côté de l’opposition. Le choix est binaire: soit Charles Michel se rend au sommet de Marrakech "en touriste" comme on ironise au sein de la N-VA pour communiquer l’avis du Parlement sur le pacte. Soit il y va comme chef de gouvernement pour approuver, au nom de la Belgique le texte onusien. Mais c’est un scénario que les nationalistes de la N-VA jugent insupportable car, et c’est leur principal argument, le conseil des ministres ne s’est jamais prononcé sur ce pacte qui obéit à une logique intergouvernementale. Les deux autres partenaires du MR qui soutiennent le pacte, le CD&V et l’Open Vld demandaient eux aussi une position claire. Les deux partis estiment que si le Premier ministre se rend à Marrakech, il engagera la Belgique.