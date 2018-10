Charles Michel dit avoir fait le job (job, job) et demande la confiance à ses troupes

Les soutiens de Charles Michel ont beaucoup aimé quand celui-ci est revenu sur les emplois créés: "Jobs, jobs, jobs, c’est une obsession. Et c’est une réalité pour 219.000 personnes supplémentaires. Chaque emploi décroché est un succès. Pour la personne concernée, pour sa famille, mais aussi pour l’ensemble de la société. Certains répètent qu’il s’agirait d’emplois précaires. C’est faux! Nous stimulons les jobs. Et ce sont massivement des jobs de qualité." (Applaudissements). Et ils ont savouré quand Charles Michel est revenu sur les baisses des cotisations patronales et des charges pesant sur le travail en faisant sienne la formule que De Wever avait balancée à la tête de Paul Magnette il y a cinq ans: "Show me the money! Here is the money. 12,9 milliards d’euros pour les gens qui travaillent et créent de l’emploi". (Re-applaudissements). Et puis les passages sur "les travaux relancés du RER" ou la politique énergétique ont eu leur effet.