Charles Michel forcé de revenir sur ses engagements à l'ONU

La Belgique tente d'obtenir la clarification de ses partenaires européens sur le pacte de l'Onu sur les migrations qui fait l'objet d'une analyse juridique fouillée, a indiqué ce mercredi à la Chambre le Premier ministre Charles Michel après la remise en cause du texte par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken.

Charles Michel a-t-il parlé trop vite à la tribune de l’ONU en septembre dernier? "Mon pays signera à Marrakech en décembre le pacte global pour la migration, annonçait alors le Premier ministre belge. Ce texte est une avancée majeure qui clarifie les différents concepts et offre un levier pour une gestion organisée et maîtrisée de la mobilité internationale."

L’engagement était donc clair, soutenu par une conviction: "Les extrémistes et les trafiquants d’êtres humains sont dans le même sac. Ils instrumentalisent et alimentent la question migratoire. Pour les uns, à des fins électorales et politiques. Pour les autres, à des fins bassement financières".