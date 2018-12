Charles Michel se donne un peu de temps

Vote de confiance ou pas vote de confiance? La question est toujours ouverte alors que le Premier ministre s’est donné un peu de temps, ce mardi, pour poursuivre ses consultations en vue de consolider son gouvernement. Charles Michel a commencé par rencontrer tour à tour les chefs de groupe politique à la Chambre. Objectif: trouver des majorités pour soutenir sa politique, si possible d’ici les élections de mai prochain.

En attendant, le MR continue de plaider pour que le chef du gouvernement ne vienne pas devant les députés pour solliciter leur confiance. C’est sa lecture constitutionnelle, mais elle est largement contestée par les milieux académiques comme par un certain nombre de formations politiques, dont la N-VA . Celle-ci estime que les signaux donnés par le CD&V et l’Open Vld démontrent qu’il s’agit d’un nouveau gouvernement avec un nouveau programme. Notons que les services juridiques de la Chambre ont indiqué ce mardi que ce vote de confiance était imposé par la situation politique.

Adaptations

"On peut adapter la déclaration qui a été faite à l’époque en fonction du dialogue et des réponses qui auront été données au Parlement par les différents groupes politiques mais il n’est pas question de nouvelle déclaration à ce stade", précisait ce mardi David Clarinval, chef de groupe MR. Pas de vote de confiance pour les libéraux, donc. "Ce n’est pas le moment, aujourd’hui, peut-être dans les jours qui viennent viendront ce genre de choses, aujourd’hui, on est dans une phase préliminaire", ajoute toutefois David Clarinval. Depuis les bancs de l’opposition, le sp.a a indiqué qu’il déposerait une motion de méfiance si la confiance n’était pas demandée par le Premier ministre. La discussion pourrait intervenir mardi prochain lors d’une séance d’interpellations programmée à la Chambre.