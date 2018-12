Charles Michel va-t-il réussir à convaincre le parlement?

Et alors la N-VA va-t-elle quitte le gouvernement si celui-ci approuvait le pacte à New York le 19 décembre prochain? Theo Francken esquive. Il se limite à dire qu'il s'agit avant tout à ses yeux d'une "question de souveraineté, de frontières, de légalité et de protection". "Ce sont des principes fondamentaux pour moi et mon parti."