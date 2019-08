Charles Michel viendra s'expliquer à la Chambre sur le choix de Reynders

"Dans les circonstances politiques actuelles, on ne peut pas faire comme si de rien n’était, dit Georges Gilkinet, chef de groupe Ecolo. On doit déterminer des lignes majoritaires de ce qu’on veut pour l’Europe, après on pourra parler des personnes." "On peut essayer d’avoir un document qui peut faire l’objet d’un vote", espérait-il encore lundi. Catherine Fonck, pour le cdH, souhaite entendre la vision – par rapport à l’enjeu social ou climatique par exemple – qui a servi de base à cette désignation. Ils ne seront pas entendus. Le PS, lui, ne moufte pas. Et ne s’oppose pas. Il a été consulté par Charles Michel comme d’autres partis.