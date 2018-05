Chez Agoria, Bart De Wever rappelle son hostilité envers la sortie du nucléaire

Lumière bleue, nuages de fumée, savants fous et robot géant arpentant les allées, musique de parc d’attractions scientifique: on peut dire qu’Agoria a tout fait, à l’occasion de son congrès annuel, pour rappeler qu’elle représentait le secteur technologique de ce pays.

Mention spéciale à Frédéric Daerden, qui n’évoluait pas vraiment en terrain conquis – on a entendu ricaner dans l’assemblée alors que le député vantait l’amour des socialistes pour l’entreprise, ou lors d’une allusion subtile, en ce jour de manifestation, à la culture de la grève qui sévissait en Wallonie . À ce sujet, le résultat du sondage proposé en guise d’entracte à l’assemblée est parlant. Avec qui aurait-elle envie de discuter, façon "speed dating", après le débat? Frédéric Daerden est arrivé bon dernier, accompagné de Gilles Vanden Burre. En tête, Bart De Wever, évidemment. Manque de chance, le patron des nationalistes flamands était pressé et devait filer à l’anglaise sitôt les micros éteints.

Du beau monde, donc, et une formule un brin piquante. Parce que, réparties en huit thèmes, les questions adressées aux politiques étaient formulées par des patrons d’entreprise , dans des termes plutôt directs. Et que chaque intervenant ne disposait, en théorie du moins, que de trente secondes pour répondre – à ce petit concours-là, c’est Gwendolyn Rutten qui a été déclarée grande gagnante du respect du temps de parole.

Les hostilités ont débuté sur le coût salarial belge, pour assez vite dévier sur la réforme des pensions. Et la marche syndicale du jour. Deux camps, évidemment, avec à l’offensive le trio Bouchez, De Wever et Rutten. Florilège: "Ce n’est pas en faisant grève que l’on va payer les pensions"; "Déficit de solidarité envers les jeunes générations"; "Jouer sur les peurs et ne pas réformer les pensions, c’est de l’irresponsabilité." Sur le sujet, on a senti Wouter Beke un brin mal pris, tiraillé entre sa participation gouvernementale et la présence des troupes du syndicat chrétien sur le bitume bruxellois.