Chômage corona adapté, tax shelter pour PME, ... Que contient l'accord du superkern?

Un nouveau paquet de mesures de soutien à l'économie a été entériné vendredi dernier par le gouvernement et les partis soutenant les pouvoirs spéciaux, à l'exception de la N-VA. Mais que contient exactement cet accord?

Et de trois! Le kern élargi aux formations politiques soutenant le gouvernement a approuvé en fin de semaine dernière le troisième, et probablement dernier, volet de son plan de Protection sociale et économique. Globalement, les mesures décidées par le superkern peuvent être classées en deux catégories. Les premières concernent le soutien à l'investissement, tandis que les secondes sont plutôt axées sur l'organisation du travail. Si les lignes directrices sont connues, il faudra par contre attendre pour les détails. Petit tour d'horizon des annonces.

Un chômage corona new-look

Ne dites plus 'chômage temporaire corona pour force majeure', mais bien 'chômage corona adapté'. Dès le mois de septembre, les entreprises capables de démontrer une baisse de leur chiffre d'affaires de 10% pourront prétendre à ce régime. Les travailleurs qui y seront placés suivront deux jours de formation par mois et continueront à percevoir 70% de leur dernière rémunération, plafonnée à 2.754,76 euros brut.

Pour quatre mois, la mesure devrait représenter un coût supplémentaire de 12,6 millions d'euros par rapport au chômage classique. Environ 200.000 personnes devraient pouvoir y prétendre, a-t-on évalué au cabinet du ministre du Budget, David Clarinval (MR).

Une avancée ce régime? À l'Union des classes moyennes (UCM), on ne se réjouit pas. "Cette question de jours de formation obligatoire nous préoccupe particulièrement. On ajoute une charge supplémentaire aux entreprises alors que ce n'est clairement pas le moment", déplore son porte-parole Thierry Evens. Du côté de la FEB, on se limite à prendre acte de cette décision, tout en demandant d'urgence une concertation sur les modalités de sa mise en oeuvre.

Un tax shelter élargi à toutes les PME

Un nouveau système de tax shelter sera ouvert à l'ensemble des PME ayant été impactées par la crise du Covid-19. Des détails quant à la portée, le timing et les conditions du dispositif sont encore attendus. Aujourd’hui, le tax shelter permet aux particuliers de bénéficier d’une réduction de l’IPP à concurrence de 30% s’ils investissent dans des petites entreprises (45% pour les microentreprises) ayant un maximum de 4 ans d’existence ou 25% s’ils investissent dans une scale-up (4 à 10 ans d’existence).

"Une prise de participation dans une PME, et l’ouverture du capital d’une petite entreprise ne sont pas des décisions qui doivent être prises précipitamment." Pierre Hermant Chief Executive Officer finance&invest.brussels

"Une prise de participation dans une PME (du point de vue de l’investisseur), et l’ouverture du capital d’une petite entreprise (du point de vue de son patron) ne sont pas des décisions qui doivent être prises précipitamment", prévient toutefois Pierre Hermant, Chief Executive Officer finance&invest.brussels, qui a participé aux travaux préparatoires.

"Une prise de participation correspond à une dilution du capital. C’est être contraint d’accepter l’arrivée d’un ‘inconnu’ dans le capital de son entreprise. Or, les cas où une mésentente a provoqué la chute d’une entreprise sont fréquents. Pas simple non plus de valoriser sa société en période de crise", explique-t-il. "De son côté, l’investisseur qui souhaite aider financièrement une PME doit être conscient que le jour venu, il devra trouver un amateur pour racheter ses parts… Il ne s’agit pas d’un investissement liquide."

Une réduction d’impôts pour les dons

Habituellement, un don à une bonne oeuvre, une université ou une haute école agréées, est déductible fiscalement. La réduction d'impôts est normalement de 45%, mais en 2020, afin de soutenir un maximum les associations qui ont souffert de la crise du coronavirus, la déductibilité fiscale passera à 60%. Concrètement, pour un don minimum de 40 euros, vous récupérerez en principe 24 euros via votre déclaration d’impôts (hors centimes additionnels communaux).

Un congé parental corona adapté

Les travailleurs salariés, comme les indépendants, qui ont déjà pu demander le congé parental corona en mai et juin, pourront encore y faire appel en juillet et août afin de s’occuper de leurs enfants. Pour rappel, le congé parental corona permet aux parents d’un enfant de moins de 12 ans ou de moins de 21 ans en cas de handicap de prendre le temps nécessaire pour s’occuper d’un ou plusieurs enfants et de concilier travail et vie privée. En outre, pour les familles monoparentales ou avec un enfant porteur d’un handicap, le superkern a décidé de revaloriser à 150% l’allocation.

Frais de télétravail facilités

Pour les personnes en télétravail, le remboursement des frais, d’un maximum de 127 euros par mois, va être facilité. Il s’agit d’un forfait parafiscal s’élevant exactement à 126,94 euros/mois. Ce montant est basé pour un travail à temps plein, il faut donc le proratiser pour les temps partiels.