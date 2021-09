Chômage temporaire jusqu'à la fin de l'année

Ce fut l'un des débats les plus animés de ces dernières semaines au sein de la coalition Vivaldi : faut-il mettre fin, dès le début du quatrième trimestre, à toutes les mesures de soutien aux entreprises et aux travailleurs maintenant que les restrictions sanitaires ont presque toutes été levées et que l'économie redémarre? Ou faut-il maintenir le filet de sécurité pendant quelques mois encore, afin que les entreprises du secteur événementiel, de la restauration et des transports, qui ont toujours moins de travail qu'avant la pandémie, ne s'écrasent pas?

Les partis francophones - le PS du ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne en tête - se sont clairement engagés sur la voie de la prolongation des mesures. À l'inverse, l'Open VLD et surtout le CD&V étaient d'avis qu'il était temps de laisser l'économie voler de ses propres ailes - certainement parce que le gouvernement flamand avait également décidé plus tôt de laisser tomber toutes les aides corona après la fin du troisième trimestre.

CD&V et Open VLD avaient freiné pendant des semaines sur la prolongation des aides, mais après un avis des partenaires sociaux, ils ont dû renoncer partiellement à leur position. Il y a donc un accord pour prolonger une fois de plus le système de chômage temporaire, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Et pour tous les secteurs, car limiter le système à des secteurs spécifiques s'est avéré techniquement irréalisable. À noter par ailleurs que la demande du CD&V et de l'Open VLD de ne plus geler la dégressivité des allocations de chômage a quant à elle été acceptée, ce qui signifie que les allocations peuvent à nouveau baisser à l'avenir.