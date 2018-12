Christian Behrendt: "Le Parlement va devenir un vrai lieu de débat"

Ces événements confirment la bipolarité de notre sphère politique. La volte-face de la N-VA sur le pacte migratoire, un document non contraignant - faut-il le rappeler -, obéit à un calcul électoraliste. Le parti a considéré que la question migratoire est un thème sur lequel il peut déployer une communication qui lui sera profitable. Il n’est pas certain que le thème soit aussi porteur au sud du pays. C’est pourquoi Jan Jambon et Theo Francken sont restés très corrects une fois la rupture consommée, tenant à préciser qu’ils n’en voulaient pas vraiment au Premier ministre.

C’est une construction fragile. Le gouvernement minoritaire va devoir constamment regarder vers l’opposition. S’il ne le fait pas, il s’expose à une motion de méfiance puisque l’opposition détient la majorité. No us entrons dans une période de six mois où le Parlement va devenir un vrai lieu de débat . Les votes majorité contre opposition selon la discipline de parti, c’est provisoirement fini. Ceci étant, nous sommes en présence d’une opposition qui n’a rien d’homogène, puisqu’elle va du PTB au Vlaams Belang . Les majorités pourront changer au gré des projets de loi ou des propositions de loi. Deuxième bémol au nouveau pouvoir dont disposera le Parlement, c’est qu’à la moindre motion de méfiance, on ir a aux élections anticipées. La Chambre peut voter une motion de méfiance dès la semaine prochaine, si elle le souhaite. Mais c ela représente une grande responsabilité dans la mesure où personne ne souhaite vraiment des élections anticipées.