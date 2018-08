Christian Kunsch, MOC: "On peut vite basculer vers un régime autoritaire, il y a des pas en ce sens"

Juste avant son départ en vacances, le président du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), Christian Kunsch, nous a fait son petit débriefing de l’accord social de l’été. Il dénonce une dérive populiste, voire autoritaire, du gouvernement.

Le jobsdeal a déjà suscité beaucoup de réactions syndicales. Vous, au Moc, vous êtes proches des syndicats. Vous en pensez quoi de cet accord?

On est dans la continuité de ce que fait le gouvernement depuis 2014. Sous le couvert d’un équilibre, il prend des mesures structurelles qui modifient profondément le visage de la protection sociale. On le voit encore avec la mesure de dégressivité des allocations de chômage.

Ces mesures structurelles ne sont pas nécessaires?

Si, évidemment. Je reconnais les défis, je reconnais qu’il faut prendre des mesures, je ne dis pas qu’il faut tout jeter. Prenez les évolutions démographiques, les évolutions du monde du travail, la numérisation, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable face à cela. Il est normal que les politiques prennent des mesures pour faire face à ces défis. Mais je ne comprends pas la décision sur la dégressivité des allocations de chômage…

Elle n’était pas nécessaire?

Non. Des études montrent que ce n’est pas parce qu’on réduit les revenus d’un allocataire social qu’il trouve un travail du jour au lendemain. Au contraire. Que sont devenus les jeunes exclus des allocations d’insertion? Est-ce que l’on étudie cela, cela favorise-t-il le travail au noir, les circuits parallèles?

Vous craignez, comme les syndicats, qu’on ne pousse les gens dans la pauvreté?

Oui. La pauvreté, le repli sur soi. On est dans un continuum. On l’a déjà vu avec les jeunes, on leur a dit: "Si vous n’avez pas un diplôme suffisant vous serez exclus des allocations d’insertion".

Mais le chômage des jeunes a baissé, ce n’est pas grâce à cela?

"On est en train de créer une rupture entre un contrat de travail, un salaire qui respecte les conventions du secteur et une protection sociale."

Attention au triomphalisme. Les politiques pour être évaluées, nécessitent du temps. En disant "c’est grâce à nous", le gouvernement est rivé sur l’échéance électorale de 2019, et il veut se rendre beau et propre. Mais il faut se rappeler qu’on est dans un contexte international instable. Regardez les décisions de Donald Trump en matière d’exportations notamment, cela a un impact rapide sur l’économie mondiale. Si la croissance n’est plus au rendez-vous le gouvernement dira-t-il "c’est grâce à nous"? Non. J’en appelle à plus de modestie et de prudence, et j’invite à prendre le temps d’évaluer les politiques. Quand on confectionne un budget, l’honnêteté intellectuelle réclame que l’on évalue les mesures prises précédemment, ce qui ne se fait pas.

Revenons sur le jobsdeal. Il a fait l’objet d’une concertation. Il a été négocié avec le Groupe des dix…

Pas la dégressivité… Il y a eu là une confiscation de la concertation sociale, étant donné que la Sécurité sociale est financée par les cotisations sociales. Ceux qui paient doivent avoir le droit de participer à la décision. Et cela n’a pas été le cas.

Sournoisement, on distille qu’on peut se passer de la concertation sociale. Ce n’est pas admissible. Le Premier ministre doit faire attention. On s’en est mieux sorti que d’autres après la crise financière, justement parce qu’il y a un filet de protection sociale important, et une concertation. Mettre à mal ces éléments qui nous ont permis de mieux résister, c’est dangereux. Et cela nourrit le populisme. Sans oublier le Premier ministre et la ministre du Budget qui disent "vous ne comprenez rien"… On ne dit pas aux gens "vous posez les mauvaises questions". Il faut entendre les interrogations des gens, et à partir de là, y travailler, mener des débats, faire appel aux experts. Il y a un déni de démocratie. La démocratie suppose la critique.

Ils n’acceptent pas la critique?

Vue en plein écran ©Frédéric Pauwels / HUMA

Non. Quand un Premier ministre dit des commentateurs – et ils vous incluent vous journalistes – qu’ils manquent d’expertise pour évaluer l’accord budgétaire, c’est prendre les gens pour des ignorants. S’il y avait plus de dialogue cela irait mieux. En revenir aux fondamentaux, un réel dialogue social. Mais il y a une transformation radicale de ce qui a formé notre tissu social. Quand on ne reconnaît pas la légitimité de la critique, alors on veut un autre régime. On est dans un glissement insidieux, et il faut faire attention.

Un autre régime?

Oui. Un régime populiste. On le voit en Europe: en Autriche, en Hongrie, en Pologne… Des régimes démocratiques peuvent vite basculer vers des régimes autoritaires. Je vois des pas dangereux dans ce sens. Au sein du gouvernement fédéral belge, il y a une composante en total décalage avec cette tradition belge de concertation, de reconnaissance du rôle des organisations sociales et des interlocuteurs sociaux. La N-VA veut un changement profond de régime.

Et les autres partis ont du mal à contrer cela?

Oui. Le gouvernement est trop à l’écoute de la N-VA qui veut des changements radicaux, moins de protection sociale, et plus de flexibilité. Et on y est…

Ce qu’il faut, c’est donner des perspectives. Ce n’est pas vrai que les gens ne cherchent pas du travail. Regardez le jobsdeal. On se braque sur les métiers en pénurie. Prenez les infirmières, on a dit "il faut renforcer la formation". On a allongé les études à 4 ans, et aujourd’hui, la pénurie est due à cela. Mais ce n’est pas une personne au chômage qui pourra dès demain occuper cet emploi… Un autre exemple: un ex-travailleur de Caterpillar avait postulé comme conducteur de train. On lui a refusé le job parce qu’il n’avait pas le diplôme exigé. Si on veut favoriser la reconversion professionnelle, il faut aussi tenir compte de l’expérience, quitte à ce qu’il y ait des tests appropriés. Mais il y a des contradictions flagrantes dans ce qu’on décide.

Les mesures du jobsdeal sont à côté de la plaque?

Non, mais il ne faut pas en faire un dogme. Rien ne dit que demain, il n’y aura pas d’autres métiers en pénurie.

Le travail volontaire des chômeurs, vous en pensez quoi?

Il y a une lame de fond qui veut que l’allocataire social est toujours un suspect, qu’il soit chômeur, en incapacité de travail, qu’il soit jeune entrant sur le marché du travail, qu’il soit âgé. Mais il y a aussi une autre lame de fond, qui exige plus de flexibilité, et une pression sur les salaires. Et cette mesure va dans ce sens. Il y a eu les flexijobs, il y a eu la loi, très dangereuse, sur les contrats associatifs (les fameux 500 euros défiscalisés), on est en train de créer une rupture entre un contrat de travail, un salaire qui respecte les conventions du secteur et une protection sociale. On est dans un modèle de flexibilité à outrance.

C’est de la concurrence déloyale?

Tout à fait, on insécurise le travail. Le ciment social d’une société reste que les gens aient droit à un revenu décent et une protection sociale en cas de problème.

Le gouvernement dit que le but est d’en faire un tremplin pour l’emploi…

"On ne dit pas aux gens ‘vous posez les mauvaises questions’. Il y a un déni de démocratie. La démocratie suppose la critique." christian Kunsch Président du MOC

Il faut casser le mythe selon lequel le chômeur ne trouve pas de travail par manque de volonté. Il y a déjà des mécanismes qui existent pour aider les gens très éloignés de l’emploi à se restructurer, reprendre confiance, et trouver du travail. C’est vrai que les chômeurs de longue durée ont besoin d’un accompagnement spécifique. On appelle cela le parcours d’insertion socio-professionnelle.

Mais cela marche-t-il?

Oui, ça marche! On n’est pas à des taux de réussite de 100%, mais cela marche. Mais il faut aussi accepter que c’est un parcours individualisé, qui prendra plus de temps. Il faut changer ses lunettes, tant que l’on considérera que ce sont des profiteurs sans volonté, on prendra des mesures répressives qui feront que ces gens quitteront les radars et seront encore plus marginalisés.

La FGTB a déjà dit qu’elle mènera des actions à la rentrée. Vous la suivrez?

Vous avez déjà entendu la réaction de la CSC. On est dans un processus démocratique, il y a des instances qui vont analyser la situation. Il faut laisser place au débat, et respecter la démocratie interne.

La FGTB ne la respecte pas?

Je ne dis pas cela. Les dirigeants syndicaux se doivent de réagir sous peine d’être déjugés par leur base. Il y a clairement une volonté d’une partie du gouvernement d’en découdre avec les organisations syndicales dans le but de les affaiblir.

Il y a une différence de ton entre les deux syndicats…