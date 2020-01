Cieltje Van Achter: "Oui, la N-VA essaie de trouver des compromis"

D'après Cieltje Van Achter, vice-présidente de la N-VA, son parti et le PS négocient et les choses avanceraient.

Cieltje Van Achter, vice-présidente de la N-VA, assure qu'il y a des progrès dans les négociations entre le PS et la N-VA. Et elle souligne les efforts de son parti pour trouver un compromis avec les socialistes flamands. Tactique?

Dans un bon film, il y a le gentil et le méchant. Et puis, le méchant devient gentil. Et le gentil n'est au final pas toujours si gentil que ça. Le spectateur s'est laissé prendre et c'est chouette. Finalement, à entendre les dernières déclarations politiques, on se dit que la scène belge a pour le moment un très bon cru d'acteurs...

La N-VA s'est ainsi montrée sous un jour très collaboratif ce jeudi matin sur Bel RTL. La vice-présidente des nationalistes flamands, Cieltje Van Achter, a en effet assuré qu'entre les socialistes francophones et les nationalistes flamands, "ça avance, il y a des progrès". Étonnant quand on se rappelle qu'en début de semaine, Paul Magnette dressait le "catalogue des horreurs" voulues par la N-VA, c'est-à-dire ce que celle-ci met sur la table dans le cadre des négociations. Le PS maintenait alors ne pas souhaiter entrer en négociation avec les nationalistes flamands pour former un gouvernement. Ils sont trop méchants!

La N-VA dans le rôle du gentil

Alors, la N-VA se fait toute douce... Ce n'est pas neuf, le rôle est éprouvé, maîtrisé. Ce visage de gentils nationalistes, on l'a déjà vu: après les nombreux appels de la N-VA envers le PS, notamment par la voix de Theo Francken. On a aussi entendu Bart De Wever qui assurait accepter une revalorisation des basses pensions.

Jusqu'ici, la tactique du gentil n'a guère eu de résultat probant. Du moins officiellement. Finalement, le secret est bien gardé; personne à part les intéressés ne sait exactement ce qui se dit autour de la table quand les deux meilleurs ennemis sont réunis... Jouerait-on un autre rôle derrière le rideau? Oui, à entendre Cieltje Van Achter qui vilipende cette propension de certains à "parler fort" dans les médias.

D'après elle, son parti est réellement prêt pour les concessions. "Ce n'est pas un secret que le PS préfère la coalition Vivaldi. Mais plus d'un million de personnes ont voté pour la N-VA. Nous prenons nos responsabilités, nous essayons de trouver des compromis. Tout le monde devra en faire. Si tout le monde déclare des veto, ce sera impossible."

Et les pensions?

Mais concernant la revalorisation des pensions, le doute subsiste encore sur la réelle intention de la N-VA de s'y atteler en cas d'entrée dans une coalition. Elle ne se serait en revanche pas engagée dans la voie d'une pension minimum à 1.500 euros, selon Magnette. Donc? "Pour nous c'est important d'avoir une bonne pension, assure Cieltje Van Achter. Oui, nous sommes d'accord pour une pension 1.500 euros pour une carrière complète." 1.500 euros brut, précise-t-elle néanmoins, là où le PS parle en net.

"Pour ceux qui n'ont pas travaillé, il faut aussi hausser la pension, la pension minimale doit être 10% au-dessus du seuil de pauvreté au minimum." Et d'assurer: "Nous voulons aussi une politique sociale. Mais dans un cadre budgétaire, il faut dégager des moyens pour une politique sociale, il faut faire de réformes. C'est ça, les discussions autour de la table! Je ne vais pas entrer dans détail." Mais "on fait des propositions constructives", assure-t-elle. "On a proposé une note sur base des programmes des différents partis. Mais on fait une lecture assez sélective de notre note!"

Le scénario d'une mission royale pour Bart De Wever

Cieltje Van Achter a aussi assuré que Bart De Wever accepterait une mission royale si cela lui était demandé. Un rôle que beaucoup voudraient ne pas lui voir confié, craignant que le président de la N-VA n'en profite pour pourrir suffisamment la situation afin de démontrer que définitivement non, l'alliance des contraires n'est pas possible.

Mais ça, ce serait pour un prochain épisode. On espère qu'il sera chouette. Rendez-vous le 4 février, jour de remise du rapport des informateurs actuels, Bouchez et Coens. D'ici là, suspense...