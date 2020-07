Coalition Arizona: la réunion entre les 6 partis annulée

La réunion des six partis susceptibles de former une coalition "Arizona" (MR, Open Vld, CD&V, sp.a, N-VA et cdH) n'aura finalement pas lieu ce lundi après-midi comme le souhaitaient les présidents des trois partis du gouvernement.

Une réunion entre les six partis d'une coalition dite de "l'Arizona", prévue pour ce lundi après-midi, n'aura pas lieu. C'est le sp.a qui réagit en premier. Pour les socialistes néerlandophones, cela ne correspondait pas à l'entretien qui a eu lieu ce week-end avec les trois présidents.

Marche arrière aussi du côté du cdH. Les conditions pour entamer des négociations dans une configuration "Arizona" en vue de former un gouvernement fédéral ne sont pas remplies à ce stade, a fait savoir le cdH à l'issue de son Bureau politique.

Les centristes suggèrent aux présidents des trois partis gouvernementaux (MR, Open Vld, CD&V) de postposer la réunion plénière prévue en début d'après-midi et de reprendre contact de manière plus approfondie et respectueuse avec toutes les parties.

On le rappelle, Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) et Joachim Coens (CD&V) tentent de mettre en place une coalition dite de l'Arizona. Cette coalition se composerait des partis au pouvoir actuels, auxquels s'ajoutent la N-VA, le sp.a et le cdH. Le trio se réjouissait de cette rencontre avec les six parties autour de la table. Elle n'aura pas lieu.

"Avoir le courage d'écouter"

Déception du côté du président du MR, qui n'a pas hésité à le faire sentir. Dans un tweet, Georges-Louis Bouchez fustige le manque "d'écoute" de la part du sp.a. "Une note de base équilibrée sur la politique de relance est prête. Cet après-midi, 6 partis ont été invités à en débattre en vue de négocier. Malheureusement, le sp.a a refusé l'invitation. Si nous voulons des solutions, il faut au moins avoir le courage d'écouter."

Tout en subtilité, le président du CD&V s'est contenté de publier une citation de Winston Churchill sur Twitter. Joachim Coens parle de courage. "Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler ; le courage est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter."

Prévot dubitatif sur la méthode choisie par les "trois mousquetaires"

Déjà ce lundi matin, le président du cdH, Maxime Prévot, affirmait douter de la tenue de cette réunion rassemblant les six partis. Il s'est aussi interrogé sur la méthode choisie par les "trois mousquetaires".

"J'ai (en tant que président du cdH) une série de priorités que je n'ai pas eu nécessairement l'occasion de leur exposer." Maxime Prévot Président du cdH

"En trois semaines, je les ai rencontré une fois. C'était il y a quinze jours et depuis 'silence radio'", a-t-il dit, en ironisant sur les "selfies" que les trois présidents ont postés sur les réseaux sociaux. "J'ai donc (en tant que président du cdH) une série de priorités que je n'ai pas eu nécessairement l'occasion de leur exposer", a poursuivi M. Prévot.