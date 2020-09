Coalition Vivaldi: un accord de gouvernement ce mardi?

"Il n'y a pas de blocage particulier", a assuré le président du MR Georges-Louis Bouchez. Le libéral francophone ne semble toutefois pas s'accrocher à la date du 1er octobre. "Si on le fait en quatre jours de plus, ce n'est pas dramatique", a-t-il expliqué. "Ce sera peut-être le 2 ou le 3, impossible de le dire aujourd'hui".

L'élaboration d'un budget implique d'arbitrer les demandes des uns et des autres, parfois difficilement conciliables. "Je n'ai encore jamais connu de budget qui ne donne pas lieu à des discussions entre la gauche et la droite", a fait remarquer le chef de groupe CD&V à la Chambre, Servais Verherstraeten, selon qui "nous atterrirons au centre", là où les chrétiens-démocrates se sentent le mieux, entre la nécessité d'entendre les besoins sociaux et l'importance de soutenir les entrepreneurs.