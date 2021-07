Comité de concertation: suivez la conférence de presse en direct

Selon les derniers chiffres disponibles, 77% des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre le covid-19, et 59% sont complètement vaccinées. "Face à la présence de variants plus agressifs et plus contagieux, afin de protéger les personnes contre un covid sévère et de garantir une rentrée scolaire sereine, les autorités wallonnes encouragent tous les citoyens à se faire vacciner au plus vite avant une fermeture progressive des centres à partir de la mi-août", conclut le communiqué.