Comment faire rire un ambassadeur

Utiliser une enseigne belge? Le Pain Quotidien a été évoqué, mais c’est finalement sur une terrasse de la 5th Avenue que la sauterie belge a eu lieu. Et dans la diplomatie belge, on n’est pas peu fier de dire qu’on a pu faire mieux avec un budget plus serré. Il y avait de la Duvel, les traditionnels cornets de frites et… le groupe belge Hooverphonic,de passage à Manhattan, qui est venu jouer quelques tubes en version acoustique. "La musique adoucit les mœurs et pourrait même nous aider à trouver des solutions pour les conflits dans le monde", s’est amusé Didier Reynders devant son parterre d’invités.