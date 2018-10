Comment la traite des Noires a gagné Bruxelles

En 2016, l’agence européenne Frontex a recensé l’entrée de 26.000 jeunes Nigérianes sur le sol italien, en majorité repêchées en mer Méditerranée. Parmi celles-ci, 3.000 étaient des mineures d’âge dont plusieurs centaines ont fini leur route en Belgique. Or, seuls 20 mineurs non accompagnés nigérians ont été signalés dans notre pays pour 2016. D’après Myria, ces chiffres illustrent à quel point les instances belges (police, Justice, administration) n’ont pas de politique sur mesure pour les mineurs embrigadés dans les réseaux de prostitution .

Or l’âge des victimes ne cesse de diminuer. "On croise aujourd’hui des filles de 14 ou 15 ans dans la prostitution à Bruxelles" , confirme le commissaire Franz Vandelook, qui travaille sur des dossiers de prostitution depuis plus de 25 ans.

Commence alors la périlleuse route libyenne à travers le Sahara, que raconte le commissaire Vandelook. "Toutes sont violées par les passeurs africains et arabes. Celles qui résistent sont abandonnées dans le désert. En Libye, les passeurs placent les migrantes dans des embarcations souvent défectueuses afin de les jeter dans les bras des ONG qui patrouillent pas loin. Une fois débarquées dans des centres d’accueil en Italie, elles sont aisément récupérées par les passeurs européens, qui les envoient vers leur destination finale. Arrivées à Bruxelles, elles travaillent pour 20 euros la passe, parfois 10 ou 5 euros seulement tant la concurrence est féroce. De cette somme, elles doivent céder une moitié à la ‘madame’ qui les a fait venir et l’autre moitié à la prostituée légale qui loue sa vitrine lorsqu’elle-même ne travaille pas. Au bout de 3.000 clients environ, elles auront remboursé leur dette et pourront s’établir à leur compte et, à leur tour, faire venir des filles."