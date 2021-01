"Compromis" n'est pas un gros mot!

Rappelons-le: notre pays traverse la plus grave crise économique de l’après-guerre. Dans ces conditions, les interlocuteurs sociaux ont une belle carte à jouer. En parvenant à boucler un AIP, ils peuvent contribuer à offrir des perspectives à leurs membres , qu’ils soient travailleurs ou employeurs, et ce alors que l’incertitude domine partout en Europe. Du même coup, ils ont l'occasion de clouer le bec à ceux qui doutent de la plus-value d'une concertation sociale interprofessionnelle.

Bien entendu, l'équation sur les salaires est complexe. On le répète à l’envi côté patronal: la très grande majorité des entreprises belges ont souffert et souffrent encore de cette crise. Cela semble évident: des augmentations comparables à celles de l'AIP précédent (1,1%) sont hors de portée, d’autant plus si le pays veut maintenir sa compétitivité par rapport à ses voisins. Pour autant, et les syndicats se font un plaisir de le rappeler, il y a des secteurs qui s’en sont mieux sortis. Si une marge de 0,4% est inaccessible pour les acteurs de l’horeca ou de événementiel, il n'en est probablement pas de même pour l'industrie pharmaceutique.