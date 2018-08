Concert de protestations après la détention d'enfants en centre fermé

"Carrences" législatives

"Alors que la Belgique jouait depuis quelques années un rôle précurseur dans le développement d’alternatives à la détention des enfants, elle opère aujourd’hui un inquiétant retour en arrière. L’idée que des enfants se retrouvent prisonniers de grillages et surveillés par des caméras et des gardiens pour des raisons liées à l’immigration est insupportable , a expliqué le directeur de la section belge francophone d’Amnesty, Philippe Hensmans. L’impact pour les enfants de ce genre d’enfermement est terrible . Ils se retrouvent littéralement en prison alors que leurs parents n’ont commis qu’une faute: vouloir une vie meilleure."

Il y a un an, la campagne "On n’enferme pas un enfant. Point" a été lancée par quelques associations, rejointes aujourd’hui par trois cents autres, dont les ordres des avocats.

Enfermement en "dernier recours"

Le gouvernement a également rappelé qu’il mettait en œuvre une proposition de loi approuvée en juillet 2011, sous une législature précédente, qui posait comme principe l’interdiction de l’enfermement des enfants, sauf en dernier recours et dans des lieux adaptés. Aucun délai n’était imposé mais le texte précisait qu’il devait s’agir d’une "durée aussi courte que possible". Le secrétaire d’État à l’Asile de l’époque, Melchior Wathelet (cdH), avait défendu le dispositif. Le cdH a toutefois affirmé mardi que l’esprit du texte était celui d’un moyen ultime et que l’enfermement ne pouvait excéder quelques jours, et non un mois comme le permet l’arrêté gouvernemental. À ses yeux, le principe du non-enfermement est "dénaturé". Socialistes francophones et écologistes avaient voté contre la proposition.