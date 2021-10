Conclave budgétaire: on discute des détails

Le Premier ministre Alexander De Croo et les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont quittés dimanche soir vers 23h, sans accord sur le budget 2022 . Ils reprendront leurs travaux ce lundi à 09h. L'objectif de la coalition Vivaldi reste d'aboutir pour mardi après-midi, moment où le Premier ministre prononcera son discours de politique générale à la Chambre.

Depuis midi, les négociateurs étaient réunis au 16, rue de la Loi, où ils ont discuté du budget proprement dit. Dans la soirée, le Premier ministre a organisé des rencontres bilatérales avec les vice-Premiers de chaque parti de la coalition Vivaldi, avant une nouvelle plénière vers 21h30. Le kern s'est plus particulièrement penché sur le plan de relance et les investissements, ainsi que sur la numérisation et le climat,