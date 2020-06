Conclure un nouveau pacte social, un défi de taille

Enjeux de fond identiques

Selon elle, l’enjeu aujourd'hui ne réside pas tant dans la simple rédaction d’un nouveau texte, qui n’a en réalité rien de simple, mais plutôt dans la transformation des institutions de la concertation sociale . Plus précisément, dans le rôle que peuvent ou non jouer les organisations patronales et syndicales dans les réformes socio-économiques portées par l’État.

Défis pour le gouvernement et les partenaires sociaux

Trois scénarios

Un nouveau pacte supposerait, en tout cas, une forme de renouvellement des manières de faire. "Ce qui est en jeu, c’est non seulement la capacité des interlocuteurs sociaux à apporter des réponses pragmatiques aux problèmes que rencontrent les travailleurs et les entreprises à la suite de la crise du Covid-19 et, plus largement, aux défis majeurs auxquels la Belgique doit faire face. Mais, c’est aussi la capacité des organisations syndicales et patronales à réguler les relations d’emploi et à contribuer à la démocratie économique et sociale par la concertation", conclut Evelyne Leonard. Un vaste programme.