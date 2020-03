Conner Rousseau, président du sp.a: "Une majorité flamande au Fédéral n'est pas la première priorité"

Élu à la tête du parti socialiste flamand après que les principaux barons du parti se soient désistés, Conner Rousseau n'était pas au centre des tractations politiques au niveau fédéral. Il est d’autant plus à l’aise pour commenter le blocage actuel dont il estime qu’il a plus qu’assez duré. Entretien.

Nous rencontrons le jeune président des socialistes flamands dans un bar. Il commande une eau pétillante. Conner Rousseau s’est en effet promis de ne plus boire une goutte d’alcool avant qu'un gouvernement fédéral soit mis sur pied.

Président de parti, c’est le job dont vous rêviez?

Je n’aurais jamais pensé que tout irait aussi vite. Mais si une occasion se présente, il faut la saisir. Le parti avait besoin d’un électrochoc. Je veux faire entrer ce parti dans le XXIe siècle, pas seulement au niveau de la forme, mais aussi au niveau du contenu.

Y a-t-il encore un potentiel électoral pour les socialistes en Flandre?

Il y a tellement de gens qui sont socialistes sans le savoir. Ils votent à droite, mais leurs revendications sont à gauche. Ils parlent de pouvoir d’achat, soins de santé, sécurité, climat. Ils veulent un État qui ne soit pas omniprésent, mais qui soit efficace, c’est-à-dire qui lutte contre les inégalités, garantisse la croissance économique, la justice fiscale, la protection de la planète, de bonnes infrastructures, etc. Ce sont des thèmes qui relèvent de la social-démocratie.

En affirmant cela, vous tenez à vous démarquer de la N-VA et de l'Open Vld?

Mon père m’a toujours dit qu’il ne fallait pas être contre, mais pour quelque chose. Je suis pour la redistribution, pour la solidarité. Nous devons mieux oser affirmer et préciser nos valeurs. La solidarité par exemple, c’est recevoir selon ses besoins et donner selon ses moyens. Chacun a des droits, mais aussi des devoirs, c’est inscrit à la fin du deuxième couplet de l’Internationale… Ces droits et ces devoirs varient d’une personne à l’autre en fonction de ses capacités. Le problème actuel est que beaucoup de gens ont l’impression que ce qu’ils reçoivent est sans commune mesure avec ce qu’ils contribuent. Prenez un couple ou les deux travaillent à l’extérieur avec un enfant handicapé à la maison. Ils se retrouvent parfois pendant 7 ou 8 ans sur une liste d’attente avant de pouvoir obtenir une assistance pour leur enfant. C’est inacceptable. Il faut rééquilibrer la solidarité.

Est-ce envisageable avec les faibles marges budgétaires actuellement disponibles?

Entre économiser bêtement et investir intelligemment, il faut choisir. Cela ne dispense pas non plus d’une réflexion sur une juste perception de l’impôt. C’est facile de faire des cadeaux fiscaux à des grandes entreprises, c’est sympa pour les actionnaires, mais ça n’aide pas le pays.

La crise à la frontière grecque a ramené le dossier migratoire sur le devant de la scène. Quelle est votre ligne en la matière?

Il faut distinguer la rhétorique et ce qui se fait concrètement. Le Vlaams Belang s’en prend à des gens qui fuient la guerre en Syrie, mais il ne se gêne pas pour aller prendre le café avec Bachar El Assad. C’est très hypocrite. Utilise-t-on les migrants à des fins de propagande politique ou cherche-t-on à régler les problèmes causés par les phénomènes migratoires? On ne peut pas nier qu’il y ait des problèmes d’intégration et il faut être strict sur certains principes. Mais ce n’est pas en stigmatisant certains groupes de personnes qu’on arrivera à des solutions.

En attendant, le Vlaams Belang capitalise sur la question migratoire.

Les gens en ont tellement marre de l’immobilisme actuel qu’ils sont prêts à voter pour n’importe qui, y compris le Vlaams Belang. Ce parti se dit social, mais il ne l’est pas. Les gens s’en rendront compte assez rapidement. C’est un parti qui canalise le vote de protestation, mais qui n’apporte pas de solutions.

Le président du PS, Paul Magnette, affirme qu’il n’a rien en commun avec la N-VA. Or vous êtes en coalition avec la N-VA à Anvers. Comment expliquer ce paradoxe?

D’abord, nous ne sommes pas le PS. Ensuite, à Anvers, on a estimé que pour peser sur le cours des choses, il valait mieux être dedans que dehors. J’aurais préféré, à titre personnel, une coalition de centre gauche, mais parfois il n’y a pas d’alternative. À Anvers, le sp.a a mis Bart De Wever à genoux pour une politique plus sociale. Avec Bart De Wever, nous avons mis en œuvre des tests de situation, afin de lutter contre les discriminations. La N-VA a toujours été opposée à ces tests. À Anvers pourtant, Bart De Wever s’est rendu compte, grâce à nous, que c’était une nécessité: on ne peut pas exiger des gens qu’ils fassent le nécessaire pour trouver un emploi sans les protéger contre le risque de discrimination. Avec De Wever on a aussi obtenu 40 millions pour des repas gratuits à l’école, 5.000 logements sociaux en plus et une politique climatique sociale.

Le PS ne pourrait-il pas opérer un rapprochement similaire avec la N-VA?

Il n’y a pas que le PS qui bloque, le MR n’est pas très chaud non plus pour s’allier avec la N-VA. Je comprends du reste que les francophones, après avoir été diabolisés par Bart De Wever, ne se bousculent pas pour s’embarquer avec lui. Mais le contexte belge n’est pas le même que celui d’Anvers. À Anvers, la N-VA était incontournable. C’est là toute la différence.

Donc vous trouvez normal que le PS refuse d’avancer dans des discussions avec la N-VA?

Je n’ai jamais assisté à ces discussions. Mais on voit ce que la N-VA veut faire de la Belgique, c’est très différent de ce que le PS envisage. Une collaboration entre N-VA et les socialistes sera seulement possible si De Wever comprend d’abord que la Belgique a besoin d’un revirement social. Ce n’est pas en opérant des coupes dans la Sécurité sociale qu’on va améliorer le bien-être des gens. Ce n’est pas en réduisant les moyens des transports en commun qu’on va résorber les files sur les routes.

Un gouvernement sans la N-VA reste votre premier choix?

Je ne participe pas à ces jeux de qui va aller avec qui. Ce que je recherche, c’est un tournant social, peu importe avec qui on parviendra à le réaliser. Mon deuxième grand objectif, c’est d’assurer la stabilité du pays. Je crois en la Belgique, même si elle souffre de certaines maladies. On ne peut pas amputer la Belgique. Ensuite, on regarde qui veut participer à ce projet.

Même si cela doit se faire sans majorité en Flandre?

Une majorité flamande au Fédéral n’est pas la première priorité pour mon parti. Si ma grand-mère constate que sa pension a augmenté, elle n’ira pas vérifier si cela s’est réalisé à l’aide d’une majorité ou d’une minorité flamande. Ceci étant, si on veut prouver que la Belgique fonctionne, il est préférable d’avoir une majorité dans les deux parties du pays.

Ne faudrait-il pas plancher sur une réforme de l’État pour prévenir de tels blocages politiques dans le futur?

La question est de savoir si c’est le pays qui ne fonctionne pas ou si c’est la politique qui ne fonctionne pas. Je ne suis en politique que depuis six mois, mais j’ai l’impression qu’on a eu dans le passé des gens qui cherchaient des solutions, alors qu’aujourd’hui on voit des responsables politiques mettre toute leur énergie pour bloquer un concurrent. Il y a des gens qui se disent attachés à la Belgique, mais qui sabotent les choses en sous-main.

Qui visez-vous?

Je ne citerai pas de noms…

Quels rapports avez-vous avec Georges-Louis Bouchez?

Je ne le connais pas très bien, si ce n’est par quelques contacts professionnels. C’est quelqu’un qui s’aime bien, ce qui n’est pas interdit en soi. Il a du charisme, il parle bien, c’est quelqu’un d’intelligent.

Recevez-vous des signaux du duo royal Sabine Laruelle et Patrick Dewael?

Après notre première réunion la semaine passée, je n’ai pas été contacté. Mais je n’appelle pas non plus. De toute façon, chacun connaît mon numéro.

Le confédéralisme peut-il apporter quelque chose ou c'est juste une perte de temps?