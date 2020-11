Contrôlons vraiment le choix des ministres

Il existe pourtant d’autres façons de procéder, dont on pourrait utilement s’inspirer. Ainsi, la désignation d’un commissaire européen suit une procédure de sélection bien plus contraignante. Chaque candidat fait l’objet d’une enquête et doit se présenter, au Parlement européen, devant la commission de son futur domaine d’activité. Il doit y présenter son programme politique et les députés évaluent l’expertise et les performances du candidat, ainsi que sa probité. Un vote confirme ou non sa désignation. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises qu’un candidat soit ainsi désavoué. Certains doivent passer une seconde sess’. Et tous préparent cet examen oral avec le plus grand sérieux: il faut être solide sous peine d’être recalé. Aux États-Unis aussi, le Sénat doit confirmer chaque candidat individuellement après audition, comme ce sera le cas bientôt pour les membres du gouvernement de Joe Biden.