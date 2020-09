Coronalert voit le jour sans rassurer totalement

Les autorités lancent ce mercredi Coronalert, l'application de contact tracing. Mode d'emploi, protection des données et efficacité, voici tout ce qu'il faut savoir avant de la télécharger.

Après 6 mois de gestation et de retournements de situation, elle est enfin là. Elle, c’est Coronalert , l’application digitale destinée à enregistrer anonymement vos contacts rapprochés et vous prévenir en cas de contact avec une personne contaminée.

Le tracing digital est là pour pallier les manquements du tracing manuel qui se base sur la mémoire humaine et la confiance, deux paramètres peu fiables. Coronalert va se servir ce que nous avons tous dans nos poches, nos smartphones.

Le principe est simple: après avoir téléchargé l’application et activé votre Bluetooth, l’application va enregistrer les identifiants anonymes des smartphones qui resteront à moins d’1m50 de vous pendant plus de 15 minutes. L’application vous notifiera si vous avez croisé une personne qui s’est révélée positive au coronavirus. Dans le cas où vous avez des symptômes, l’application vous proposera d’aller vous faire tester. Si votre test est positif, elle vous laissera le choix de prévenir ou non les personnes que vous aurez croisées.