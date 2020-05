Coronavirus: Des masques monégasques en transit en Belgique

Les détails des 284 envois, tels que les quantités, les entreprises qui étaient encore autorisées à exporter et les pays vers lesquels ils ont été envoyés n'ont pas été communiqués. Monaco, par exemple, a recu des masques buccaux. Ces masques arrivés à Monaco depuis la Belgique étaient en transit par ce pays mais ne lui ont jamais appartenu, a fait valoir samedi le gouvernement monégasque. "La Principauté de Monaco a juste été cliente de l'aéroport de Liège en faisant transiter des commandes monégasques en Chine par Liège, ni plus, ni moins", a indiqué Frédéric Cauderlier, porte-parole du gouvernement princier. "D'autres commandes sont passées par l'aéroport de Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Paris, Milan, etc. Ces masques n'ont jamais appartenu à la Belgique", a ajouté M. Cauderlier. "Monaco avait commandé et acheté ses masques elle-même en Chine. "Ceux qui sont passés par Liège ne sont restés que quelques heures sur le tarmac avant d'être acheminés par route."