Daniel Bacquelaine veut reculer l'âge moyen de départ à la retraite

Le ministre des Pensions aimerait reculer d'un an et demi l'âge moyen de départ à la retraite. Pour Daniel Bacquelaine, cet âge moyen devrait être de 63 ans, contre 61,5 ans aujourd'hui.

"Travailler plus longtemps, cela reste nécessaire pour financer nos pensions." C'est le message que le ministre des Pensions a tenu à faire passer ce samedi dans le journal Sudpresse. Pour réagir à l'effet du "papy boom", qui devrait voir plus de sortants que d’entrants sur le marché du travail au cours de cette législature, Daniel Bacquelaine (MR) propose deux solutions: "augmenter la durée de carrière et lancer un projet comme la pension à mi-temps."

"C’est indispensable pour la soutenabilité financière du système." Daniel Bacquelaine ministre des Pensions

"On a déjà réussi à relever le taux d’activité des 55-64 ans de 45% en 2014 à 53,7% en 2018 (de 25 à 31% pour les 60 à 64 ans). Si on veut réussir notre défi, il faut poursuivre au plus vite cette réforme et établir une moyenne d’âge de départ à la retraite à 63 ans, la moyenne européenne." La moyenne d’âge de départ à la retraite en Belgique est de 61,3 ans en 2017 et devrait atteindre 61,5 ans en 2019. "C’est indispensable pour la soutenabilité financière du système", indique le ministre sortant.

