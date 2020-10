Dans l'opposition, la N-VA cherche encore le ton juste...

«Sur terre, sur mer et dans les airs.» C’est ainsi que Theo Francken a promis de combattre le gouvernement Vivaldi. De son côté, Bart De Wever a promis sur le plateau du Gert Late Night de pulvériser la Vivaldi («we maken ze kapot»). Un langage musclé qui annonce quatre années d’intenses batailles parlementaires. Mais avec quelles armes et à quel niveau de pouvoir?

Pour l’instant, la N-VA est toujours en recherche du ton juste. «Ce ne sera pas facile de se différencier du Vlaams Belang qui sera toujours plus radical», confirme le professeur de sciences politiques Dave Sinardet (VUB et Saint-Louis). A cela s’ajoute une réputation de bon gestionnaire que les nationalistes n’entendent pas galvauder par un discours à l’emporte-pièce . Les membres de la Vivaldi essaient précisément d’attirer la N-VA dans le piège du parti qui se nourrit du conflit.

L’administration comme levier

La chute du gouvernement Michel en décembre 2018 est intervenue au moment précis où un certain nombre de nominations devaient intervenir au plus haut niveau de l’administration fédérale. Les top managers de quatre SPF (Economie, Affaires sociales, Affaires étrangères et SPF Stratégie et Appui) devaient en effet être remplacés. La N-VA est passée à côté d’une moisson qui s’annonçait intéressante et ces départements fonctionnent depuis lors avec une direction intérimaire.