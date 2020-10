David Clarinval annonce un "Plan fédéral Horeca 2021"

Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), et les fédérations Horeca ont convenu de se revoir la semaine prochaine avec une évaluation chiffrée des différentes demandes, dans ce qui devrait constituer un futur "plan Horeca 2021" annoncé lors de leur rencontre ce jeudi matin.

"La réunion a duré plus de deux heures, ce qui démontre une écoute importante du ministre", a relevé Philippe Trine, président de la fédération Horeca Bruxelles. "Nous lui avons indiqué que notre secteur ne connaîtra pas de reprises avant 2021 et qu'il est indispensable de songer à l'avenir. A court terme, nous avons demandé un gel complet de l'ensemble des dépenses (eau, gaz, électricité, loyer, etc.), et à tout le moins de la comptabilité, et ce pendant un mois."