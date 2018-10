De Block change les règles pour la vente d'alcool aux mineurs

La ministre fédérale de la Santé Maggie De Block veut clarifier les règles concernant la vente d'alcool aux mineurs. Désormais, seuls le vin et la bière seront autorisés.

Ce manque de clarté, la ministre fédérale de la Santé veut le corriger. C'est ainsi que dorénavant, seuls le vin et la bière seront autorisés pour les adolescents entre 16 et 18 ans.

Au cours des dernières années, de nombreux nouveaux produits contenant de l’alcool sont arrivés sur le marché. Sur le terrain, des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées pour réclamer une certaine clarté sur la limite d’âge pour la consommation de boissons comme les alcopops et la bière contenant de la tequila.