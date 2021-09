De Croo veut réduire le déficit budgétaire de 2 milliards d'euros

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a soumis au kern une première épure budgétaire: elle prévoit un effort de 2 milliards en 2022.

La confection du budget 2022 va être une épreuve de vérité pour les sept partis de la Vivaldi, jusqu'ici fort occupés par la gestion de la crise sanitaire, un dossier où les clivages gauche-droite étaient moins criants que sur les questions socio-économiques. Le Premier ministre, Alexander De Croo, s'est donc efforcé de baliser au maximum cet exercice à risque. Et il a soumis ce mercredi à ses collègues du kern une première épure budgétaire. Une proposition qui représente un effort budgétaire de 2 milliards d'euros pour 2022, selon les informations de L'Echo. Soit pile au milieu de la fourchette des revendications.

2 milliards d'euros L'épure budgétaire soumise par Alexander De Croo au kern prévoit un effort de 2 milliards d'euros en 2022.

Pour tenter de déminer le terrain, le Premier ministre a privilégié les réunions bilatérales avec ses vice-Premiers ministres. Un exercice qui s'est déroulé en deux tours: le premier pour prendre connaissance des attentes de chacun, le deuxième pour affiner la discussion et discuter d'un cadre, avant d'en tirer cette épure budgétaire qui va servir de base au conclave budgétaire – des kerns sont programmés vendredi et durant le week-end. "Une méthode qu'Alexander De Croo appliquait déjà dans la gestion de la crise covid, où il venait avec une proposition claire en demandant qui était d'accord ou pas, là où Sophie Wilmès menait une discussion beaucoup plus ouverte", analyse un responsable de cabinet.

Musculation

La musculation sur le budget avait commencé il y a deux semaines. La secrétaire d'État au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld), avait ouvert le feu, plaidant pour un effort de 3 milliards d'euros, soit 0,6% du PIB, en 2022. "L'économie est encore fragile, et nous avons besoin de politiques nouvelles et d'investissements", avait rétorqué Georges Gilkinet (Écolo). Thomas Dermine (PS) avait été plus agressif encore, parlant de "cynisme", alors que le retour de la croissance profite surtout à ceux qui tirent leurs revenus du capital. Pas question, affirmait-il, d'aller au-delà d'1 milliard, soit l'effort fixe de 0,2% prévu dans l'accord de gouvernement. Un accord de gouvernement qui prévoit toutefois qu'à cet effort fixe, s'ajoutera un effort variable, fonction de la croissance et de la reprise économique.

Lire aussi Le déficit public réduit de moitié en deux ans

Un paquet de mesures déjà identifiées

Les discussions vont donc s'engager sur une base de 2 milliards – soit un effort fixe de 0,2%, et un effort variable de 0,2%. L'épure évoque une trentaine de postes d'économies ou de recettes supplémentaires. Il s'agit, pour une part, de mesures déjà identifiées lors de la formation du gouvernement, comme la transposition de la directive européenne sur le commerce électronique, l'augmentation des accises sur le tabac ou la lutte contre la fraude. La note table aussi sur des hausses de dividendes sur les participations de l'État, des projections optimistes quant à l'évolution du taux d'emploi ou des économies pluriannuelles sur le budget des différents SPF. Des classiques de l'exercice budgétaire.

L'exercice s'annonce difficile, parce qu'une longue liste de besoins supplémentaires est sur la table.

Plus original, 30 millions pourraient venir de la réforme de la fiscalité du football professionnel annoncée par le ministre des Finances. Le documentaire d'investigation sur les pratiques dans le monde du football diffusé mercredi sur la RTBF démontre l'étendue de cette mesure. La fiscalité sur le diesel professionnel est également dans le viseur pour 50 millions d'euros. Il est aussi question d'économies sur le financement des mutuelles. Et puis, il y a bien entendu les 430 millions de recettes nouvelles attendues de la taxe sur les comptes-titres.

Mais, même si une part importante des mesures ont déjà été identifiées, ce contrôle budgétaire s'annonce difficile. Parce qu'une longue liste de besoins supplémentaires est sur la table. Le problème le plus urgent est sans doute celui de la hausse des prix de l'énergie. Les verts demandent une prolongation du tarif social élargi, les socialistes une réduction forfaitaire. Cela pourrait coûter facilement 200 millions. À cela s'ajoutent les demandes d'aide à la reconstruction de la Wallonie suite aux inondations. Le ministre des Finances veut, lui, supprimer la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, avec une première phase chiffrée à 300 millions en 2022, tandis que le ministre des Transports, Georges Gilkinet, réclame davantage de moyens pour le rail.