De Wever: "Nous ne soutiendrons pas un gouvernement qui se rend à Marrakech"

Le président de la N-VA a fermé la porte à tout compromis sur le pacte des Nations unies sur la migration. La survie du gouvernement semble tenir de plus en plus à un fil.

Ce texte doit être approuvé les 10 et 11 décembre prochain lors d'un sommet à Marrakech, au cours duquel M. Michel a assuré que la Belgique approuverait le pacte.

Le président des nationalistes flamands a précisé devant les caméras de la VRT que son parti ne pouvait soutenir ce pacte qui doit tracer une approche globale de la migration. La N-VA craint que cela ne conduise à une politique de migration plus souple en Belgique.

Open VLD, CD & V et MR sont prêts, comme les aux Pays-Bas l’ont fait, à ajouter une "note interprétative" au pacte, dans lequel il est clairement indiqué que la Belgique peut définir sa propre politique dans le domaine de la migration. La N-VA juge cela insuffisant. "Le pacte sur la migration n'est pas vraiment pour nous. Nous ne croyons pas en un texte supplémentaire. Nous ne soutenons pas un gouvernement qui se rend à Marrakech" a ainsi déclaré Bart De Wever.

Une déclaration qui ferme la porte à la possibilité d’un compromis. Comment les partenaires de la coalition suédoise réagiront-ils? La survie du gouvernement semble tenir de plus en plus à un fil. En principe, le Premier ministre Charles Michel est attendu à Marrakech lundi prochain. On s’attend à ce qu’il convoque rapidement un kern pour tenter de démêler la crise.