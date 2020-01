De Wever plaide pour un programme suédois, mais n'écarte pas les socialistes

Lors de la réception de nouvel an de la NV-A, son président Bart De Wever a indiqué qu’il était prêt à monter dans un futur gouvernement mais avec un programme "suédois" et une augmentation des pensions les plus basses, semblant tendre ainsi la main aux socialistes.

Pas de grosse révélation lors de la réception du Nouvel An de la N-VA au Nekkerhal à Malines, si ce n'est une sorte de main tendue au... PS. Le président des nationalistes flamands, Bart De Wever a rappelé devant 5.000 militants que son parti souhaitait intégrer un gouvernement fédéral.

Selon Bart De Wever, nul ne sait ce que les prochains jours apporteront alors que les informateurs royaux Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) terminent leur mission et se rendront chez le Roi lundi. Il se dit prêt à endosser une tâche d'informateur si on le lui demande. "Nous ne voulons pas rester sur le banc de touche", a déclaré Bart De Wever.

Le président de la N-VA a également déclaré que son parti avait une solution concrète pour gérer a Belgique mais que d’autres devaient admettre qu'ils ne l'avaient pas. Selon De Wever, la N-VA n'acceptera certainement pas un gouvernement qui n'a pas la majorité en Flandre ou qui porte atteinte la prospérité flamande.

Relever les pensions les plus basses

Les nationalistes flamands disent explicitement qu'ils veulent co-gouverner. "En tant que N-VA, nous n'avons pas peur de prendre nos responsabilités. Nous l'avons fait dans le dernier gouvernement fédéral ", a-t-il indiqué, plaidant à nouveau pour un "front flamand" avec les trois partis de la coalition au parlement flamand, soit la N-VA, le CD&V et l'Open Vld. "La présidente des libéraux, Gwendolyn Rutten, n'en a pas voulu", déplore-t-il.

Selon De Wever, les recettes de cette précédente coalition "suédoise" devraient également être la ligne directrice du prochain gouvernement. Il a évoqué une politique migratoire plus stricte pour éviter une nouvelle crise.