De bien graves mines, pour un léger renforcement des mesures...

Malgré les appels de plus en plus insistants, un nouveau confinement n'est pas à l'ordre du jour. L'heure est aux règles plus strictes, dans le sport, la culture ou encore l'enseignement. Passons tout cela en revue.

C'était le vrai-faux suspense du jour, de la semaine même. Confinera, confinera pas? Le gouvernement fédéral et les entités fédérées resteront-ils sur les rails de la stratégie élaborée ces dernières semaines, ou bien les appels à l'aide provenant du front hospitalier et les injonctions de plus en plus solennelles des experts – pas les plus alarmistes, encore bien – feront-ils pencher la balance en faveur d'un confinement?

Le voile a été levé ce vendredi matin, dans la foulée d'un comité de concertation ayant démarré la veille – le politicien belge aimant tenir ses réunions au sommet de la nuit. Non, un "lockdown" n'est pas à l'ordre du jour, malgré les mines graves.

"Il nous faut construire un périmètre de sécurité autour des hôpitaux, de l'école, des entreprises et de la santé mentale de la population." Alexander De Croo Premier ministre

"Les chiffres ne sont pas bons, entame le Premier, Alexander De Croo (Open Vld). Toutes les provinces sont en niveau d'alerte 4, à l'exception du Limbourg, qui en est proche." Reste que la philosophie ne change pas: "limiter le plus possible les contacts non essentiels" et ce afin de préserver le quartette que la Belgique entend sanctuariser: éviter que les hôpitaux ne s'écroulent; laisser les écoles ouvertes; permettre aux entreprises de tourner; préserver la santé mentale de la population.

"Il nous faut construire un périmètre de sécurité afin de préserver ces objectifs." D'où ce resserrage de vis tous azimuts. Autant de mesures qui rentrent en vigueur dès vendredi, et ce jusqu'au 19 novembre.

Vue en plein écran Un petit résumé de mesures – nouvelles et anciennes – en vigueur. ©www.info-coronavirus.be

Sport

Adieu, public: le sport professionnel doit se passer de spectateurs. Du côté des amateurs, si les entraînements peuvent se poursuivre, la compétition, elle, est à l'arrêt. Avec une exception pour les sportifs de moins de 18 ans, qui ne peuvent être accompagnés que d'un proche.

12 ans Seuls les moins de 12 ans peuvent encore s'adonner à un sport de contact. Mais tout le monde peut aller barboter à la piscine.

Précisons encore que seuls les moins de 12 ans peuvent pratiquer un sport de contact et que les piscines restent ouvertes.

Enseignement

C'était déjà réglé: de la maternelle au secondaire, les cours en "présentiel" restent la règle. C'est du côté du supérieur que cela change, les locaux ne pouvant être occupés qu'à 20% de leur capacité – avec masque, s'entend bien –, à l'exception des travaux pratiques pour lesquels cela s'avérerait injouable.

20% taux d'occupation Dans l'enseignement supérieur, les locaux ne peuvent être occupés qu'à 20% de leur capacité, sauf lors de travaux pratiques pour lesquels cela s'avérerait impossible. Exception pour les premières années, où ce taux est de 50%.

Particularité: en première année, ce taux peut grimper à 50%. "On ne veut pas prendre le risque de perdre les nouveaux étudiants derrière leur écran", glisse le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA).

"On ne veut pas prendre le risque de perdre les premières années derrière leur écran." Jan Jambon Ministre-président flamand

Culture et événements

La culture peut continuer à vivoter. Les règles de l'événementiel bougent peu: maximum 40 personnes à l'intérieur, à moins que la séparation de 1,5 mètre entre bulles puisse être garantie, auquel cas on grimpe à 200 personnes. Durcissement par contre: l'exception permettant de dépasser les 200 personnes est suspendue.

Loisirs

Les parcs d'attractions sont tenus de fermer, au contraire des parcs animaliers, où seuls les espaces intérieurs garderont portes closes.

Activités jeunesse

Mouvements de jeunesse et stages ne sont pas mis sous cloche, à l'approche des congés. En extérieur s'il vous plaît: obligatoire pour les plus de 12 ans, recommandé pour les plus jeunes. Et dormir sur place? Uniquement pour les moins de 12 ans, tout en restant permis pour les 12-14 ans, si quatre nuitées sont au programme.

Transports en commun

"Des bus privés seront progressivement à l'oeuvre sur les lignes les plus fréquentées et en heures de pointe." Elio Di Rupo Ministre-président wallon

Les Régions l'admettent: les transports en commun peuvent encore être bondés durant les heures de pointe, ce qui nécessite un travail sur la capacité offerte. "Des bus privés seront progressivement à l'oeuvre sur les lignes les plus fréquentées et en heures de pointe", assure le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS). Qui incite tous ceux qui le peuvent à réduire la pression, que ce soit en marchant, en pédalant, ou en se déplaçant à des heures moins chargées.

Ou en travaillant de chez soi, parce que le télétravail reste la règle.

Hôpitaux

En écho au Premier, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke reprend ce mantra: "Les chiffres sont mauvais." Chaque jour, au vu du rythme des admissions, "c'est comme si l'on fermait un hôpital à toute autre pathologie que le Covid".

"Les chiffres sont mauvais. Chaque jour, au vu du rythme des admissions, c'est comme si l'on fermait un hôpital à toute autre pathologie que le Covid." Frank Vandenbroucke Ministre de la Santé

C'est pourquoi le système hospitalier dans son ensemble basculera dès lundi: toute opération non urgente sera reportée. Outre le Covid, seules les opérations urgentes et les activités nécessaires, comme les chimiothérapies, les dialyses ou la revalidation, seront maintenues.

D'ici le 2 novembre, il est par ailleurs demandé aux institutions hospitalières d'aller au-delà de ce que prévoit la phase "2A". "Les hôpitaux devront arriver à 7.200 lits banalisés consacrés au Covid", détaille le ministre. Et en plus de passer de 1.000 à 1.200 lits de soins intensifs dédiés à l'épidémie, il est également question d'ouvrir 300 lits intensifs supplémentaires, afin de faire passer l'effectif total de 2.000 à 2.300, histoire de dégager une (petite) marge.

2.300 Lits de soins intensifs En plus de faire passer le nombre de lits de soins intensifs réservés au Covid de 1.000 à 1.200 d'ici le 2 novembre, les hôpitaux doivent ouvrir 300 lits intensifs supplémentaires, afin de disposer d'un effectif total de 2.300 lits.

Ajoutons qu'afin de décharger les institutions, tous les nouveaux patients souffrant de brûlures seront pris en charge par l'hôpital militaire, dont c'est la grande spécialité.

Et le baromètre?

Et quid du fameux baromètre, censé apporter lisibilité et prévisibilité au citoyen? Sa finalisation n'a pu être au programme de ce comité nocturne. Mais est-il seulement utile, pour l'heure, relativise Frank Vandenbroucke? "Il n'est pas nécessaire en plein coeur de la tempête." Mais il le deviendra dès que la Belgique naviguera en eaux troubles, quelque part entre crise aiguë et normalité perdue.

Tout ça pour ça?

Pour des dirigeants à la mine sombre, parlant de tempête et de mesures graves, ne s'agit-il pas, finalement, que de légères retouches à un arsenal de mesures déjà en place? Tout ça... pour ça?

"Aucune règle n'arrête le virus, seul notre comportement le peut." Alexander De Croo Premier ministre

"Trop loin, pas assez loin, je sais que ces décisions seront critiquées", relativise le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR). N'empêche. Il ne faudrait pas minimiser les règles existantes, insiste Elio Di Rupo. "Les rassemblements de plus de quatre personnes sont interdits."