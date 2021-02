De hauts lieux de la culture cherchent une trentaine d'administrateurs

Le Palais des Beaux-Arts, l'Orchestre national de Belgique et la Monnaie doivent renouveler leur conseil d'administration. L’expérience et l’expertise seront privilégiées, selon l'appel à candidatures.

Le Palais des Beaux-Arts , l’ Orchestre national de Belgique et le Théâtre Royal de la Monnaie cherchent de nouveaux administrateurs. Le Moniteur Belge publie ce lundi un appel à candidatures pour renouveler les conseils d’administration de ces trois institutions culturelles fédérales.

Sophie Wilmès, qui est la ministre en charge de ces institutions, explique que la volonté est "d’ouvrir grand les portes de ces conseils d’administration au monde académique et à la société civile, en privilégiant l’expérience et l’expertise ". C'est d'ailleurs la première fois qu’un appel public à candidature est lancé au niveau des institutions culturelles fédérales. Il est rappelé dans l'annonce que les mandataires politiques "ne sont pas compris comme répondant au profil de spécialistes en culture ou en gestion ou d'utilisateurs".

Mandats à titre gratuit

Le conseil d'administration (CA) du Palais des Beaux-Arts est composé de douze membres, président et vice-président compris. Il s'agit de mandats de six ans (renouvelables) exercés à titre gratuit. Etienne Davignon n'est pas candidat à sa succession à la présidence du CA.

Ce nouveau conseil d'administration s'installera dans un climat particulier puisqu'un incendie , le 18 janvier dernier, a causé pas mal de dégâts et que de gros travaux de réparation (parquets, portes acoustiques en bois, orgue, balcons et plafonds) vont chambouler la vie de l'institution ces prochains mois.

Expérience dans la gestion ou la culture

À l'Orchestre National de Belgique, le board réunit un président et six membres, avec des mandats de trois ans, renouvelables. Au Théâtre royal de la Monnaie, le CA est composé de treize membres, dont un à titre d'observateur (qui doit être d'expression germanophone). Les mandats s'étalent sur six ans.