"De l'imprévisibilité plutôt que de l'instabilité" (Sinardet)

Quatre questions à Dave Sinardet, politologue.

1/ La situation politique actuelle est instable et chaotique. Comment l’analysez-vous?

Dire que l’instabilité actuelle au Fédéral est du jamais vu serait un peu exagéré. C’est une crise exclusivement politique, la population n’est pas déchirée comme lors du référendum sur le retour du roi Léopold ou la guerre scolaire. Plus récemment, il y a aussi eu beaucoup d’instabilité avec les 541 jours sans gouvernement.

"On n’a pas l’impression que les acteurs principaux maîtrisent le jeu."

Ici, c’est plus de l’imprévisibilité que de l’instabilité. La situation est plutôt originale. La Belgique n’a jamais eu une tradition politique de gouvernement minoritaire. Les ministres et les leaders des principaux partis ne savent pas très bien dans quelle pièce ils jouent. On n’a pas l’impression que les acteurs principaux maîtrisent le jeu.

Constitutionnellement, c’est aussi assez inédit. On entre dans le surréalisme belge: ceci n’est pas un nouveau gouvernement. Alors, nouveau gouvernement ou pas? Besoin de la confiance ou pas? Lorsqu’on demande à trois constitutionnalistes, on a trois réponses différentes. Tout le monde est un peu dérouté.

2/ Selon le dernier baromètre RTBF-La Libre, côté flamand, la N-VA perd davantage de voix au profit du CD&V et de l’Open VLD qui sont des partis de centre droit que du Vlaams Belang. Du coup, en étant très ferme sur l’immigration pour contrer le VB, la N-VA a-t-elle misé sur le bon cheval ?

Les sondages créent plus des réalités politiques qu’ils ne les reflètent, il faut donc être prudent avec les résultats. Néanmoins, ce sondage semble indiquer que la N-VA perd moins de voix au profit du VB que lors des élections du 14 octobre. Donc, on pourrait se dire qu’en se focalisant sur le pacte des migrations, la N-VA a réussi à stopper la fuite vers le VB et même à reprendre des électeurs.

"Il est clair que la N-VA a choisi un terme lié à l’immigration pour se projeter dessus après les élections du 14 octobre. Elle a voulu faire tomber le gouvernement là-dessus (...) et quand on regarde le sondage, on se dit que cela a réussi en partie."

En ce qui concerne le CD&V et l’Open VLD, leur montée n’est pas significative par rapport aux élections précédentes. On peut toutefois dire qu’ils ne se portent pas plus mal, étant donné qu’il y a déjà eu des sondages où ils avaient des scores plus mauvais. On peut donc dire que ce qui se passe est un peu ce qu’espéraient les deux partis, c’est-à-dire qu’avec sa focalisation sur le pacte des migrations, la N-VA pourrait décevoir les électeurs du centre droit.

Il faut toutefois prendre en compte que les données ont été récoltées jusqu’au jour où la N-VA a décidé de quitter le gouvernement, ce qui ne permet donc pas de refléter l’impact de ce qu’il s’est passé depuis lors.

Par rapport à la concurrence avec le VB, il est clair que la N-VA a choisi un thème lié à l’immigration pour se projeter dessus après les élections du 14 octobre. Elle a voulu faire tomber le gouvernement là-dessus parce quand on voit les gouvernements danois - minoritaire de centre droit soutenu par l’extrême droite - et néerlandais qui ont trouvé un compromis sur une déclaration interprétative, on peut se dire qu’en Belgique, on aurait pu s’en sortir de cette façon-là. Ca donne l’impression que la N-VA a voulu ce scénario et quand on regarde le sondage, on se dit que cela a réussi en partie.

La N-VA va continuer de jouer, d’un côté, le rôle de parti anti-establishment et radical sur l’immigration et, de l’autre, le parti responsable et de gouvernance. On pourrait donc croire qu’ils vont épargner le gouvernement Michel, mais ce qui s’est passé ces derniers jours ne semble pas aller dans ce sens. Ils vont donc devoir trouver un autre moyen de satisfaire les électeurs du centre droit. Dans leur communication, ils vont donc reporter toutes les responsabilités sur le CD&V et l’Open VLD. On va voir si ça marche.

3/ Toujours selon le baromètre, côté francophone, le MR perd encore du terrain après son revers électoral du 14 octobre. Comment les libéraux peuvent-ils se sortir de cette mauvaise passe? Comment rattraper les électeurs mécontents?

La position de Charles Michel évolue d’un jour à l’autre. Il y a eu la séquence où il s’est montré comme un leader au Parlement, indépendant de la N-VA. Mais il y a dans un même temps la séquence où la N-VA mettait beaucoup de pression sur le gouvernement et où Charles Michel avait l’air de subir les choses.

"Pour s’en sortir, le MR devrait clairement choisir entre être plus à droite ou se positionner plus à gauche."

Pour s’en sortir, le MR devrait clairement choisir entre être plus à droite ou se positionner plus à gauche. Il y a un électorat pour un profil plus à droite, plus proche de la N-VA, plus critique sur l’immigration et plus sécuritaire. De l’autre côté, il y a aussi un électorat potentiel pour un parti plus progressiste, plus urbain, focalisé sur le bien-être dans la ville et une mobilité sans la voiture. Le problème du MR, fondamentalement à Bruxelles, c’est qu’il ne soit ni l’un, ni l’autre. Ils sont restés un parti de vieux bourgeois qui ont raté les évolutions prônées par les plus jeunes et ceux qui ne sont pas en phase avec ces évolutions.

Il y a un électorat qui hésite entre le MR et Ecolo et cet électorat-là, plus jeune, plus urbain, mieux éduqué, plus ouvert à la diversité et en partie issu de l’immigration, le MR l’a raté.

4/ Le MR accuse le PS et la N-VA de jouer un jeu pour s’associer au pouvoir. Récemment, Elio Di Rupo a dit ne "jamais dire jamais". Peut-on dès lors envisager une association PS-N-VA lors des prochaines échéances électorales?

Rien n’est exclu. La N-VA et le PS ont déjà négocié pendant presque 1 an après les élections de 2010. Cela pourrait se reproduire. Faire des grandes déclarations avant les élections, c’est surtout électoraliste. Le MR avait dit "Jamais avec la N-VA" et on a vu le résultat.

"Le PS est un parti de pouvoir qui a pour vocation d’être au pouvoir."